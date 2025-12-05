Да, БГ: Пеевски събира координаторите на ДПС-НН в хотел Астория, за да им възложи контрапротест (снимки)

OFFNews 05 декември 2025 в 16:39 7279 6
Снимка от хотел Астория

Снимка facebook.com/dabulgaria.bg
Снимки от хотел Астория

"Пеевски, в паниката си, че властта му се изплъзва, събира днес всички координатори на ДПС-НН в хотел Астория, за да им възложи квоти за контрапротест" - заявиха от "Да, България".

На снимки, разпространени от "Да, България", в хотел Астория се виждат кметовете на Белица и Кърждали, както и жандармерия.

"Срещата-инструктаж е подготовка за продължение на започнатата от Пеевски нелепа кампания "Не на омразата", чрез която той се крие зад хора от малцинствата като жив щит. След писмата, които накара структурите на НН да изпратят в негова подкрепа, сега подготвя контрапротест. Действия типични за Пеевски, който получи много шамари през последните дни в социалните мрежи, където представители на хора от различни етноси му казаха без никакво колебание, че той не ги представлява и не желаят да ги нарича свои братя и сестри" - коментираха от "Да, България".

"Пеевски ще опита да противопостави хора, докарани с автобуси, срещу всички, които протестират заради безобразията му. Няма да му се получи провокацията, както не му се получи сценария в нощта на протеста" - заявиха още от партията.

    2970

    6

    Джендо Джедев

    06.12 2025 в 09:03

    -0
    +3
    Абе вече е студено, само със сирини няма да мине, Шиши ще трябва да се бръкне за сандвичи с шунка. Ама не свинска. :D

    3060

    5

    helper68

    05.12 2025 в 22:23

    -0
    +8
    Е какво толкова като ги докара, поне ще лъсне истинското продажно-неграмотно населние на България, което оди да гласува за копейки.. :((

    5038

    4

    Бекон

    05.12 2025 в 18:34

    -0
    +12
    Сега е момента да им се изсипеме на главите!

    20434

    3

    случайно прочетох

    05.12 2025 в 17:57

    -2
    +15
    Ако дойдат автобуси, ще ги посрещнем с плакати "Благодарим за подкрепата, братя и сестри!" Шиши е толкова проЗД, че си мисли, че всички са първосигнални, като него.

    47

    2

    Октим

    05.12 2025 в 17:49

    -2
    +15
    Сега вече трябва да бъдат пуснати агитките за да изметат от улиците на София селянията, която ще се домъкне с автобусите от кочините си!!!

    510

    1

    sandman

    05.12 2025 в 16:49

    -20
    +2
    Нищо ново. Нищо незаконно.
     
