Да, БГ: Пеевски събира координаторите на ДПС-НН в хотел Астория, за да им възложи контрапротест (снимки)

"Пеевски, в паниката си, че властта му се изплъзва, събира днес всички координатори на ДПС-НН в хотел Астория, за да им възложи квоти за контрапротест" - заявиха от "Да, България".

На снимки, разпространени от "Да, България", в хотел Астория се виждат кметовете на Белица и Кърждали, както и жандармерия.

"Срещата-инструктаж е подготовка за продължение на започнатата от Пеевски нелепа кампания "Не на омразата", чрез която той се крие зад хора от малцинствата като жив щит. След писмата, които накара структурите на НН да изпратят в негова подкрепа, сега подготвя контрапротест. Действия типични за Пеевски, който получи много шамари през последните дни в социалните мрежи, където представители на хора от различни етноси му казаха без никакво колебание, че той не ги представлява и не желаят да ги нарича свои братя и сестри" - коментираха от "Да, България".

"Пеевски ще опита да противопостави хора, докарани с автобуси, срещу всички, които протестират заради безобразията му. Няма да му се получи провокацията, както не му се получи сценария в нощта на протеста" - заявиха още от партията.