Проф. Рачев: Шараните ще плуват във вода, но нищо бяло до 15 декември

Зимата я няма не само у нас, но и в Европа, подчерта климатологът

OFFNews 05 декември 2025 в 07:43 2957 0
Проф. Георги Рачев

Снимка БГНЕС/архив
Проф. Георги Рачев

Шараните ще плуват във вода. Топло е, няма я зимата, каза проф. Георги Рачев по бТВ. 

Валежи ще обхванат България на Никулден, червен код е обявен в Гърция, но у нас няма да вали чак толкова много, допълни климатологът. 

Зима няма и в Европа, подчерта той. 

Следващата седмица на 11 - в четвъртък, много много топло. Нищо бяло в ниското до 15-18 декември, прогнозира проф. Рачев. Продължава валежната обстановка от октомври и ноември. 

В София най-много ще вали тази нощ. Във Варна е 5 градуса над нормата. 14-15 градуса е температурата на морската вода и затопля допълнително крайбрежието, каза още проф. Георги Рачев. 

