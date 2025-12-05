Проф. Рачев: Шараните ще плуват във вода, но нищо бяло до 15 декември

Шараните ще плуват във вода. Топло е, няма я зимата, каза проф. Георги Рачев по бТВ.

Валежи ще обхванат България на Никулден, червен код е обявен в Гърция, но у нас няма да вали чак толкова много, допълни климатологът.

Зима няма и в Европа, подчерта той.

Следващата седмица на 11 - в четвъртък, много много топло. Нищо бяло в ниското до 15-18 декември, прогнозира проф. Рачев. Продължава валежната обстановка от октомври и ноември.

В София най-много ще вали тази нощ. Във Варна е 5 градуса над нормата. 14-15 градуса е температурата на морската вода и затопля допълнително крайбрежието, каза още проф. Георги Рачев.