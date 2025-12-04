С деня на св. Варвара започват зимните празници, днес е Женска Коледа

Красивата мъченица закриля децата от болести

OFFNews 04 декември 2025 в 06:06 14009 1
Св. Варвара

Снимка Архив
Св. Варвара

Християните почитат днес св. великомъченица Варвара, започват зимните празници. Денят е известен и като Женска Коледа. Имен ден празнуват Варвара и Варадин.

Според народните вярвания Св. Варвара и Св. Сава, чийто ден се отбелязва утре, са сестри, а Св. Никола е техен брат. Народът ни свързва трите празника и с поговорката „Варвара вари, Сава пече, Никола гости посреща“.

Света Варвара е родена в края на 3 век в семейството на аристократ-езичник. Тя била изключително красива и ревнивият ѝ баща я затворил в кула, където тя растяла далеч от хорските очи. Варвара изучавала света само от прозореца, който разкривал вълшебна гледка и питала прислужниците си кой е създал тази красота. Имала много време да размишлява за твореца. Когато дошло време да се омъжи, баща й й разрешил да излиза, Варвара се запознала с християни и приела свето кръщение.

По искане на бащата Варвара е измъчвана, осъдена на смърт и обезглавена.

У нас св. Варвара е смятана за покровителка на децата от болести, тя ги предпазва от дребната шарка. На този ден майките я умилостивяват с питка с мед.

В някои части от страната св. Варвара е почитана и като покровителка на домашните птици.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4052

    1

    IvoIvo

    04.12 2024 в 10:46

    -0
    +0
    Само да дойде и зимата :)
     
    X

    ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАРИ: Тръмп и митата: Как промениха световната икономика? (епизод 3)