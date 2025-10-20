Какво съдържа компроматната папка на Пеевски и как той ''държи'' хората. Разкритията на Божидар Божанов (видео)

В студиото на OFFNews гостува Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България", депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и бивш министър на електронното управление в кабинета "Петков". Разговаряхме за това доколко "оглозгани" са ГЕРБ от ДПС-Ново начало", предложението на ДБ да се създаде нов Закон за изкуствения интелект и какво включва той, както и за компроматната папка на Делян Пеевски, за която от "Да, България" внесе сигнал в Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Пред OFFNews Божанов обясни, че компроматната папка на Делян Пеевски съдържа в себе три вида материали: първият е за "позорящи обстоятелства" (случки от интимен характер), вторият е за кариерни казуси (конфликт на интереси, назначаване чрез непотизъм, влияние по кадрови въпроси, грешни декларации и т.н.), третият вид компромати са с наказателен характер и са свързани с извършени престъпления.

"Очакваме нашият сигнал да бъде смачкан като всички останали. Прокуратурата и КПК обикновено казват: "Нямаме данни" и дори не образува досъдебно производство. Все пак обаче това ги поставя под натиск, макар и лек. Когато откажеш да образуваш производство, има съдебен контрол. Това най-малкото държи темата на дневен ред", коментира Божидар Божанов.

Той обясни, че никой от "Да, България" не е виждал папката, но че имат достатъчно сведения, на които са базирали сигнала си - данни от бившия банкер Цветан Василев и хора, минавали по-близко до "орбитата" на Делян Пеевски.

"Някой е извършил нещо и това седи на трупчета и се пази в една папка, с отказано образувано досъдебно производство, но някъде из листата на делото се виждат едни имена. В правилния момент на тях им се казва: "Тук ти протичаш и може утре да се окажеш обвиняем, така че може би е редно да изпълниш каквото трябва." Тези неща са възможни заради влиянието на Пеевски върху главния прокурор, който има контрол над всичко", заяви Божанов.

"Службите набавят компромати, пазят ги при себе си и ги дават на Пеевски", твърди той.

Божидар Божанов е на мнение, че единственият начин Бойко Борисов да се "откъсне" от Делян Пеевски е да се "разбере с някой голям колкото Пеевски".

"Дали това ще е Радев или сред предсрочни избори някоя друга конструкция - това изглежда като единственият му шанс да излезе от гравитационното поле и зависимостта от Пеевски. Няколко дни по-късно (б.а. след гневния брифинг на Борисов) стана ясно, че не може и това да направи вече - не може да прати страната дори на избори", коментира депутатът от ПП-ДБ.

Новият законопроект на ДБ за създаване на Закон за изкуствения интелект (ИИ) включва в себе си следните законодателни предложения: целево финансиране за използване на ИИ; приспособяване на служителите за работа с ИИ; използване на ИИ в обществения сектор; създаване на национален координатор, както и орган за етичното ползване на ИИ; държавата да забрани високорискови технологии с ИИ от трети страни като Китай и Русия; създаване на държавен облак за научно-изследователска дейност и т.н.

Божидар Божанов посочи, че е важно за конкурентоспособността на България да приеме законодателство за ИИ, защото сериозно изоставаме на фона на останалите европейски държави.

"Етичният ИИ е въпрос на изследване на ЕК от дълго време и това е как с тези технологии да не се причиняват директни или косвени вреди. Рисковете от ИИ са в много сфери - рискът от пристрастяване, самонараняване, самолечение или престъпна дейност. Има случаи, в които ИИ насърчава самоубийство. За съжаление, настоящите езикови модели не са достатъчно защитени от такива рискове и това не е въпрос само на регулация", коментира Божанов.

ДБ предлагат методики за оценка на рисковете от ИИ и дали популярните модели насърчават подобно поведение и това да се проверява от доставчика на услугата.

Божанов изтъкна, че моделите на ИИ се държат "конформистки", обучени са да дават отговори, които ще се харесат на хората, затова понякога дават невярна информация в опит да угодят на човека, който ги използва. "Понякога тези халюцинации водят до дезинформация или грешно лечение. Д-р Симидчиев неслучайно даде за пример хора, поставящи си грешни диагнози в Индия", добави той.

"Предлагаме насърчаваме на използването на тази технология там, където ще бъде полезна. Това да я забраним не значи, че ще изчезне. (...) Добре е държавата най-малко да даде едни пари за обучение и да може хората да се научат как да използват тези технологии в работата си, включително за да не се притесняват, че ще я изгубят заради ИИ. ИИ едва ли ще отнеме толкова работни места - по-скоро ще направи много сектори много по-ефективни. Рискът идва от това да изостанеш в използването на ИИ, а твоят конкурент да от друга държава да направи така, че да изпаднеш от състезанието", коментира Божидар Божанов.

Чуйте целия разговор със съпредседателя на "Да, България" във видеото