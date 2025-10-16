Руската пропаганда в Църквата срещу автентичното християнство. Разговор с Калин Янакиев

За корените на руската пропаганда в Църквата, за конспиративните теории, идеологическите топоси, идващи от руските среди, както и за същината на автентичното християнство говорим с проф. Калин Янакиев в подкаста на OFFNews.

Професорът по философия отбеляза и по какъв начин пропагандата милитаризира вярващите. „Вместо да проповядва, вместо да търси грешниците, които да обръща към вярата, тази прослойка, облъчена от руската църковна пропаганда, вижда на всяка крачка врагове на Църквата – просто всички са врагове на Църквата: това е и либералната държава, това са и светските идеологии, това е и съвременната демокрация, която бавно и пред очите ни (отново цитирам агенти на тази руска пропаганда) се превръща в демонокрация“.

Сред основните центрове в Русия, които отговарят за идеологията в пропагандата, са евразийският кръг и т.нар. “Изборский клуб”, част от който е и Александър Дугин, един от основните рупори на кремълската пропаганда.

„Изборският клуб е този, който преди известно количество години инсталира цяла икона, на която основен персонаж е Сталин. Тази икона бе държана на гърба на Кремълския дворец и имаше огромна опашка от поклонници“, каза проф. Калин Янакиев.

Обсъдихме и темата за новия „консерватизъм“, който в момента е популярен в САЩ.

По въпроса как може Българската православна църква да привлича младите хора проф. Янакиев засегна и казуса с новия предмет „Добродетели и религия“ в училище.

„Във всеки случай няма да ги привлече с внедряването на предмета Добродетели и религия, защото нищо, което се внедри от политическите върхове като задължително за младите и невръстните, и незрелите хора, няма да срещне съчувствие от тяхна страна. Църквата трябва да проповядва. Така се привличат младите – чрез проповед. Затова аз съм по-склонен да приветствам сегашното решение на Българския патриарх, който неотдавна каза, че всяка енория трябва да се погрижи да има неделно училище. Това например аз намирам за напълно нормално. В църквата се проповядва, а след неделната Литургия децата могат да бъдат водени от родителите си, които са въцърковени, да получават познание за църквата, да бъдат привличани и т.н. В края на краищата Църквата винаги е привличала освен със своите собствени усилия и по Божия благодат. Нека да имаме малко повече дръзновение. Тази благодат привличаше в най-мрачните комунистически времена, та камо ли сега“, изтъкна той.

Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия, автор на множество философски и богословски книги, дългогодишен колумнист в Портал Култура, главен редактор на списание "Християнство и култура".

Вижте целия разговор в YouTube канала на OFFNews. И не забравяйте да се абонирате за него и да натиснете камбанката, за да получавате известия за новите ни видеа!