Посланията от плакатите на протеста (галерия)

Вече трета седмица в София и в редица градове в страната има многохилядни протести с искане за "оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта".

С всяка изминала седмица плакатите в София стават все по-оригинални. Креативността на протестиращите отразява не само тяхното недоволство, но и нарастващото им чувство за хумор.

OFFNews събра в галерия снимки на нашите репортери от огромния протест в София на 10 декември.

Повечето плакати са написани с флумастер върху парчета картон, или пък са принтирани на обикновени листове хартия, или дори ръчно изрисувани.