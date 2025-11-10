СССР подготви преврата на 10 ноември. Доц. Михаил Груев в подкаста на OFFNews

Владимир Йончев 10 ноември 2025 в 07:19 3375 5
Доц. Михаил Груев в подкаста на OFFNews

Превратът на 10 ноември е акуширан от СССР, разказа в студиото на OFFNews председателят на Държавна агенция "Архиви" доц. Михаил Груев.

Дълго време преди 10 ноември 1989 г. у Михаил Горбачов зрее усещането, че Тодор Живков се превръща в спирачка на процесите на перестройка в България и сериозно се заема с неговото отстраняване. Известно време обаче липсва решение кой трябва да го замени.

Решението Петър Младенов да е новият лидер на България е взето след съвещанието на политическия консултативен комитет на държавите от Варшавския договор в Букурещ през юли 1989 г., когато има среща между Горбачов и Петър Младенов.

В заговора за смяната на Живков влизат Андрей Луканов, Александър Лилов, които заедно с Петър Младенов са ядрото. Постепенно към това ядро се присъединяват и партийни ветерани - Станко Тодоров, Добри Джуров, накрая и Димитър Станишев.

В последните дни от управлението на Живков превратът се координира от съветския посланик Шарапов.

Живков разбира, че съдбата му е решена на 7 ноември, когато на прием в съветското посолство по повод годишнината от Великата октомврийска социалистическа революция Шарапов му казва, че СССР високо оценява решението му да се откаже и от двата поста - председател на Държавния съвет и генерален секретар на БКП. Така под формата на похвала Живков разбира, че СССР иска оставката му.

Въпреки това той до последно продължава да се бори и се опитва да организира съпротива, за да запази поста председател на Държавния съвет, който е еквивалентен на сегашния пост президент.

Хитрият Живков обаче е изигран от най-близките си. Цяла година преди преврата, когато разбира какви ветрове духат от Москва, той подава оставката си пред Политбюро. Театърът, който се разиграва, е класика в социалистическия реализъм. Членовете на Политбюро, включително и бъдещите заговорници го молят да остане на поста, казват му "другарю Живков, на кого ни оставяш?" и Живков великодушно склонява да остане на поста.

Министър-председателят Георги Атанасов обаче тайно, без дори Живков да забележи, прибира оставката му. Именно тази оставка, подадена година по-рано, е подложена на обсъждане на заседанието на Политбюро на 9 ноември 1989 г.

Протокол от заседанието не е запазен, но участници в него пишат в спомените си, че оставката на Живков е приета само с 1 глас повече. Одиозният ловец Пенчо Кубадински, любимец на Живков, твърди, че този глас е именно неговият.

Дори след решението на Политбюро може би Живков все още има шанс да остане на власт. Заседанието, на което трябва да се реши съдбата му, е Пленум на ЦК на БКП на 10 ноември. Милко Балев и Димитър Стоянов се опитват да направят организация оставката да бъде отхвърлена.

На 9 ноември вечерта обаче пада Берлинската стена.

В ЦК на БКП вече са наясно, че не могат да спрат хода на историята.

Цялото видео с доц. Михаил Груев, в което обсъждаме още много интересни подробности, можете да видите тук:

Скъпи читатели и зрители,

За да можем да продължим да правим качествено съдържание, се нуждаем от Вашата подкрепа. Можете да станете член на канала и срещу символичен месечен абонамент ще имате възможност да гледате някои от видеата ни преди останалите зрители.

Но ако нямате възможност, можете да ни подкрепите с лайк, коментар и споделяне на видеото, както и да се абонирате за канала ни. Не забравяйте да натиснете камбанката, за да получавате нотификации за всяко ново видео.

Виж още за:

    Владимир Йончев

    Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    7700

    5

    опетков

    10.11 2025 в 12:54

    -0
    +0
    По-важният въпрос е дали комунистите нарочно изпуснаха духа от бутилката след преврата или и по-нататъшните им действия бяха предварително режисирани. Важно е и да се отделят истинските демократи от агентите на ДС, които бяха завладяли "опозицията". И досега не знаем истинските лица и псевдоними на голяма част от тях. Също така голяма част от действията на "демократичните сили" се оказаха плод на личните амбиции на вождовете за забогатяване и власт. И досега няма светлина по тези въпроси и явно никога няма да има.

    80

    4

    Far Rider

    10.11 2025 в 12:52

    -0
    +0
    Една от стратегиите беше: повече организации с комунистически ръководства. Пример: Екогласност! Насищане с агенти на организации извън предпочитаните от ДС и предизвикване на разцепление или вътрешни преврати. Пример: БЗНС "Никола Петков", Демократическата партия. В настоящо време: ДПС. Оснони организатори на първият митинг бяха Стефан Гайтанджиев в дома на който провеждахме събранията на организационния комитет и Анжел Вагенщайн. И двамата са комунисти до мозъка на костите!

    42

    3

    Октим

    10.11 2025 в 10:37

    -7
    +0
    ...а заповедта за създаването на СДС (пак от московията) още се мъдри в Пентагона в превод на 3 езика!

    80

    2

    Far Rider

    10.11 2025 в 10:05

    -0
    +1
    Браво! Браво! Доцнетът откри топлата вода. За всички нас които по онова време (1989 г( бяхме на 30 - 35 г беше ясно, че всичко е театрална постановка организирана и проведена "под вещотот ръководство" на СССР и КГБ. Българската секция (която все още съществува!) участваше активно. И така се стигна до преврата! Помислете над този факт: първият митинг с участието т.нар. "десиденти" беше организиран от комунисти! И дори Луканов поиска на митинга да има повече лозунги за реорганизация на БКП! Винаги е било, е и ще бъде пълна порнография всичко което се случва в Задинайская губерния докато популацията рупа ли рупа!

    3980

    1

    Niko Kolev

    10.11 2025 в 08:09

    -0
    +6
    Да, долу-горе така беше. Мисля че имаше и някакво пътуване на Младенов до Далечния изток, който преди завръщането в София, каца в Москва за последни инструкции. Това беше в навечерието на 10. XI.

     
    X

    Битката при Сталинград. Фронтова линия с Камен Невенкин. 5.11.25