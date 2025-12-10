Ревю: Най-добрият часовник от Apple досега - Watch Ultra 3

За всеки фен на iPhone, който води активен начин на живот и иска да има само най-доброто, съществува само един смартчасовник, който би задоволил всичките му нужди – новият Apple Watch Ultra 3. Той има титаниев корпус, ярък OLED дисплей, многобройни тренировъчни режими и сензори за проследяване на здравето и дори сателитна връзка за екстремни ситуации, когато сме извън покритието на мобилната мрежа. И това е само началото.
Дизайн и екран
Корпусът на Apple Watch Ultra 3 е изработен от клас 5 титан, който осигурява отлична издръжливост, като същевременно часовникът остава лек. Дизайнът включва програмируем бутон от едната страна, страничен от другата и дигитална корона, която може да бъде завъртяна за навигация или натисната за отваряне на менюто/връщане на начален екран. В зависимост коя версия изберете, смартчасовникът пристига окомплектован с титаниева, текстилна или силиконова каишка. От вътрешната страна можем да видим всички сензори, които проследяват здравни показатели и отчитат физическата дейност.
Дисплеят е с размер 1,98 инча и резолюция 422 × 514 пиксела. Той използва широкоъгълни OLED панели и има яркост, варираща от 1 до 3000 нита, което позволява да бъде използван както в слънчеви дни навън, така и вечер, когато сме обгърнати от тъмнина. Покритието от сапфирено стъкло прави екрана по-устойчив на надраскване и счупване, а като добавим към това и военния сертификат за издръжливост и водоустойчивост до 100 метра, получаваме устройство готово за екшън и екстремни спортове.
Характеристики и батерия
Apple Watch Ultra 3 дебютира с операционна система watchOS 26 и изцяло новия чип Apple S10. Пространството за вътрешно съхранение се равнява на 64 GB и може да бъде използвано за приложения, мултимедия, музика и други файлове. LTE свързаността позволява часовникът да бъде винаги свръзан с интернет и да осъществява разговори и чатове дори без да е свързан със смартфон.
От Apple посочват, че батерията на новия модел може да предложи до 42 часа нормална употреба, докато в режим „Пестене на енергия“ може да стигне до 72 часа. При активен GPS и проследяване на сърдечния ритъм, часовникът издържа до 14 последователни часа, което е перфектно за ултрамаратони. Когато неизменно настъпи моментът за зареждане, 15 минути в контакта доставят до 12 часа непрекъснато използване.
Здравни показатели и приключения
Apple Watch Ultra 3 е подходящ за хора, които обичат движението, предизвикателствата и природата. Той предоставя прецизен двучестотен GPS, който подобрява точността на позициониране, особено в трудни терени. Има множество детайлни метрики – мощност при тичане, каданс, аеробна издръжливост, работен товар (training load) и др. Новата функция Workout Buddy може да дава аудио насоки, базирани на личните възможности, спортна история и стил.
За по-екстремни приключения Ultra 3 има функции като Backtrack (създаване на път обратно по вече преминат маршрут), възможност за задаване на маркировъчни точки, навигация с преходи, а също и офлайн карти, които могат да се изтеглят предварително от iPhone и да се синхронизират с часовника. За гмуркане, моделът действа като професионален уред чрез приложението Oceanic+ (използва алгоритъм на Bühlmann) и може да следи дълбочина, време и предупредителни стойности.
Ultra 3 включва всички стандартни функции, които бихме очаквали от висок клас смартчасовник – електрокардиограма (ECG), измерване на кислород в кръвта, мониторинг на сърдечната честота с известия за високи, ниски стойности или аритмии. Но Apple прави крачка напред в тази посока, като включва и уведомления за потенциална хипертония, когато часовникът засече стойности, характерни за хронично високо кръвно налягане. Още една интересна добавка е Sleep Score метриката, която оценява качеството на съня на база продължителност, фази и събуждания.
Когато се стигне до непредвиден инцидент, като падане или по-силен сблъсък, часовникът може автоматично да се опита да се свърже със спешните служби, да изпрати локацията на собственика си и да уведоми негови близки. Ако няма връзка с мрежата, Ultra 3 използва спътникова комуникация. Той може да активира Emergency SOS сигнал чрез сателит, да изпраща и получава съобщения чрез Messages / SMS и да споделя местоположение чрез Find My. Със сирената за извънредни ситуации, която може да се задейства чрез Action бутона и да бъде чута до ~180 метра, апаратът добавя още една мярка за действие при кризисни ситуации.
Откъде да закупим новия модел?
Apple Watch Ultra 3 е предложение за хора, които не искат да правят компромиси. Със своите издръжливост, мощност, прецизни сензори и функции за сигурност и навигация, той е идеалният спътник за авантюристи, максималисти и онези, за които ежедневието се движи с 200 километра в час.
За всички, които искат за първи път да се възползват от възможностите на LTE смартчасовник, Yettel предлага услугата multiSIM, с която може да се използва един и същи номер за мобилния телефон и часовника. Първият месец от абонамента за нея е безплатен, за да може да се изпробва преди да започне таксуването.
Часовникът може да бъде закупен в магазините на Yettel, онлайн в сайта на телекома, а отскоро и директно в мобилното приложение.
