Терзиев ще чисти в Люлин в събота: Омръзна ми, на кмета на района все някой друг му е виновен

Кметът на София Васил Терзиев ще участва в събота в доброволческата акция за почистване на район "Люлин". Каня всеки, който има оплаквания, да дойде да ми сподели лично, заяви столичният градоначалник.

Омръзна ми да слушам как на кмета на „Люлин" все някой друг му е виновен. Все нещо не му се помагало, все нямало диалог. Диалог има – работа няма. И

пари има – осигурени са му над 600 хил. лв. Резултат няма, написа във фейсбук Терзиев.

Повод за реакцията на кмета на София са твърденията на районния управник Георги Тодоров, че липсва комуникация със Столичната община и че ситуацията със сметоизвозването на най-големия софийския район се влошава, вместо да се подобрява. От 5 октомври в "Люлин" има кризисна организация на

сметосъбирането.

Мобилизираме всички ресурси кварталът да бъде изчистен в кратък срок. И ще го направим с по-малко средства, отколкото са му предоставени на него. Просто защото може – когато имаме воля и характер. Събираме техника, идентифицираме точки, мобилизираме помощ отвън, написа Терзиев.

Огромно благодаря и шапки долу за десетките доброволци в „Люлин“, които за пореден път запретват ръкави и не чакат бурята да мине или да дойде спасител на бял кон. Тази събота отново организират доброволческа акция. Това е акция на хората, които отказват да се примирят, че „тука е така“ или че промяната трябва да си я изстрадат. Инициатива, която аз, екипът ми и служителите на „Софекострой“ ще подкрепим с техника, с хора и с още повече енергия. Подкрепете я и вие, призовава Терзиев.

Той дава за пример кметовете на „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“:

Вместо да се оплакват, Делян Георгиев, Кристиян Христов и Георги Илиев са на терен всеки ден. Ден след ден. Машини, план, организация. Показват как се работи, когато кварталът ти е приоритет, а не извинение. Когато в кризата виждаш възможност, а не трагедия.

В трудните моменти ясно се вижда кой какъв е.

А изборът, който всеки ден стои пред нас, е: ще бъдем ли общество на мрънкачи, скептици и циници, или ще бъдем хора, които държат живота и града си в собствените си ръце. Аз съм направил своя избор. И ще продължа да го отстоявам, завършва кметът Васил Терзиев.



Сборен пункт - в 10:30 ч на паркинга на Билла на бул. "Царица Йоана", Люлин 8 (срещу KFC).