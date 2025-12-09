''Зелено движение'' предлага намаляване на възрастта за гласуване от 18 на 16 години

Националния съвет на ПП "Зелено движение" предлага промяна в Изборния кодекс - даване право на глас в управлението на страната на младите хора чрез намаляване на възрастта за гласуване от 18 на 16 години и възрастта за заемане на изборни длъжности от 21 на 18 години, както и въвеждане на електронно гласуване.
"Младите хора трябва да имат глас в решенията, които определят бъдещето им. Това е европейска практика в страни като Австрия, Малта и други, която България е длъжна да възприеме", пишат в позиция си "Зелено движение".
Те настояват още и за формиране на широко демократично обединение и предсрочни избори.
"Единствената стъпка, която може да реформира България е обединение между партии, граждански организации, експерти и активни граждани, което на базата на предварителни избори да излъчи мнозинство в следващия парламент и да проведе реални реформи в държавата."
От "Зелено движение" искат премахване на условията за корупция и провеждане на ясни, дълбоки реформи.
"България се нуждае от справедливост, прозрачност, модерно управление, развитие на зелената икономика и политики, които защитават здравето на хората и природата."
В позицията се отбелязва още, че "Зелено движение" започва незабавни разговори с демократичните партии, активните граждани и експертните организации, "за да бъде сърцето на реалната демократична промяна – в България и в Европа – промяна, за която работим последователно вече 20 години".
Те отбелязват, че "в този критичен момент за българската демокрация", "Зелено движение" подкрепя гражданите, които настояват за промяна, справедливост и бъдеще без корупция.
09.12 2025 в 15:18
09.12 2025 в 14:02
09.12 2025 в 13:28
