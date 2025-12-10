5 души са задържани досега на протеста в София

Петима души са задържани до този момент по време на протестите в центъра на София, казаха пред БТА от СДВР. У задържаните са намерени бокс, ножове, маски и бомбички.

Полицейски кордони има пред сградата на Министерския съвет, пред Народното събрание, към служебния паркинг на парламента, както и при статуята на "Св. София".

Над 50 000 души в момента са изпълнили "Триъгълника на властта" с искане за оставка на правителството.

Демонстрантите са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до сградата на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски". Демонстрантите скандират "Оставка".

Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".