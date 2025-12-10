Самолет се приземи върху движеща се кола на магистрала във Флорида (видео)

Малък самолет се разби в движеща се кола на магистрала във Флорида, предаде FoxNews.
Инцидентът е станал в понеделник около 17:45 ч. Видео, публикувано онлайн, показва как самолетът се опитва да кацне на магистралата, докато автомобилът се движи по нея.
Самолет Beechcraft 55 с фиксирано крило е направил опит за аварийно кацане на Интерстейт 95 в Мерит Айлънд, след като екипажът е докладвал за проблем с двигателя. Така се стига и до сблъсъка с автомобила. Изглежда, че самолeтът се приземява върху автомобила, преди да се плъзне напред върху пътното платно.
Пилотът и пътникът на борда — двама 27-годишни мъже, единият от Орландо, а другият от Темпъл Терас — не са пострадали при инцидента.
Единствено е пострадала 57-годишната жена, която е управлявала колата. Тя е откарана в болница с леки наранявания.
