Ексклузивно На живо: Протестът срещу Пеевски и Борисов - стрийм, хронология, снимки

Студентите от НАТФИЗ вече протестират

Деян Милков 10 декември 2025 в 17:11 1290 1
Този следобед студентите от НАТФИЗ излязоха пред сградата на университета, за да протестират. Те възнамеряват да се присъединят към големия антиправителствен протест, организиран от "Продължаваме промяната-Демократична България" в 18 часа. 

Част от студентите държаха плакати с надписи: "Аз съм просто човек, ти си просто прасе.", "Писна ни от мрежите ви!", "Искам живот тук, не еднопосочен билет!", "Нѐма пари за култура".

Това е едно от трите студентски шествия днес, като другите две са организирани от студентите на Софийски университет - обединението "Студенти против мафията", което вече събира демонстранти пред сградата на Ректората, и студентска инициатива "STOP". Демонстрантите ще тръгнат към Триъгълника на властта в 18 часа. Към него се очаква да се присъединят студенти от всички факултети на университета, включително Юридическия, Философския и Факултета по журналистика и масова комуникация.

    Деян Милков

    Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

