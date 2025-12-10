Студентите от НАТФИЗ вече протестират

Този следобед студентите от НАТФИЗ излязоха пред сградата на университета, за да протестират. Те възнамеряват да се присъединят към големия антиправителствен протест, организиран от "Продължаваме промяната-Демократична България" в 18 часа.
Част от студентите държаха плакати с надписи: "Аз съм просто човек, ти си просто прасе.", "Писна ни от мрежите ви!", "Искам живот тук, не еднопосочен билет!", "Нѐма пари за култура".
Това е едно от трите студентски шествия днес, като другите две са организирани от студентите на Софийски университет - обединението "Студенти против мафията", което вече събира демонстранти пред сградата на Ректората, и студентска инициатива "STOP". Демонстрантите ще тръгнат към Триъгълника на властта в 18 часа. Към него се очаква да се присъединят студенти от всички факултети на университета, включително Юридическия, Философския и Факултета по журналистика и масова комуникация.
Деян Милков
Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.
10.12 2025 в 17:39
