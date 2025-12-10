Насилник крещял на жена си, докато я пребива: Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш, ще те убия

Задържан е 39-годишен мъж, който малтретирал жена си и й се заканвал с убийство. Това е ставало в периода септември-декември 2025 г. в София и Велинград. Насилникът причинил на жената 4 леки телесни повреди в условия на домашно насилие.

Мъжът се опитал да удуши пострадалата с колан от автомобил. Докато извършват насилието, крещял: "Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш и ако ми направиш нещо, ще те убия, сега ще умреш!".

При друг случай я заплашил, че ако му изневери, ще поръча на някого да я залее с киселина и ще я прегази с колата, след което ще я гледа в инвалидна количка.

Докато пътували за Велинград с ауди, насилникът цапардосал жената с телефона си и я избутал към вратата на возилото.

Същото се случило и на 3 декември. След като я ударил по главата, я вкарал в колата, натиснал я с цялата си тежест и продължил да я удря. Това не му стигнало и започнал да я души. Същата жестокост проявил и по-късно, когато влачил пострадалата по пода.

"Аз казах ли ти, че още веднъж, ти ще умреш, аз ще те убия, викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе!", крещял той.

По случая е образувано досъдебно производство. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда затвор.