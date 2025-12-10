Американски посланик: Европа има нужда от електрошок, много харчи

Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си, заяви посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт в интервю за местна медиа. По неговите думи Европа трябва да се справи без финансова помощ от неговата страна.
Понякога хората имат нужда от електрошок, защото БВП в Европа се свива, икономическата обстановка е много тревожна, допълни посланикът, цитиран от БТА. По неговите думи европейските и белгийските разходи са нараснали твърде много и бюджетът не може да покрие всички нужди. Пари при нас няма, ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм "уволнен", каза Уайт.
Връзките между САЩ и Белгия са нерушими, каквото и да се говори. Много се тревожа за Европа, харчите твърде много, незаконната миграция може да доведе до последици, каквито видяхме у нас, добави той.
Медийното отразяване на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европа е ужасно, отвратително, коментира посланикът. По негови наблюдения 87 на сто от информациите за Тръмп в Европа са отрицателни и това не е нито справедливо, нито точно, нито любезно. Това е прекрасен човек и го обичам, заяви посланикът по адрес на своя президент.
Миналата седмица САЩ представиха промени в своята Стратегия за национална сигурност, в които се посочва, че Европа е заплашена от цивилизационно заличаване заради имиграцията. Отправени са критики към състоянието на свободата на словото и е изразена подкрепа към силите на крайната десница.
10.12 2025 в 13:17
Факт ли е, че (колкото и да не е харесван) Тръмп е прав в голяма част от диагнозата си за Европа - факт е.
Факт ли е, че Европа няма нито готовност, нито стратегия, нито собствен лидерски потенциал да се отбранява и пази сама? Факт е.
Същото е и с енергетиката, същото е и с иновациите и технологиите.
Факт ли е, че се сгромоляса мечтата на Меркел - как Европа ще се напълни с "доктори", "инженери" и мотивирани за работа и социализация интелигентни млади хора? Факт е (много меко казано).
На мен тези факти не ми харесват точно толкова, колкото и на 90% от пишещите тук, ама - и планини от джендо-фекална маса да се изсипе по форумите срещу Тръмп - това ще промени ли нещата. Не.
Пак факт.
Та така - вместо да се ядосваме на "лошия Тръмп", че не иска да ни плаща сметката, добре е да се вземем в ръце и да си караме кораба ние.
И в тази връзка - пак се надявам да ви видя на протеста довечера.
6764
9
10.12 2025 в 12:25
А това:
"Медийното отразяване на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европа е ужасно, отвратително, коментира посланикът. По негови наблюдения 87 на сто от информациите за Тръмп в Европа са отрицателни и това не е нито справедливо, нито точно, нито любезно. Това е прекрасен човек и го обичам, заяви посланикът"
Не ви е проблем медийното отразяване!
Свобода на речта, право на мнение, изразяването му, на които вие държите ужасно много...ако са вашите, но не и различни от вашите.
На практика, за такова мнение не ми е нужна медия.
Стигат ми само изявите на трумпутлер в собствената му мрежа!
За същото отрицателно мнение!
4052
8
10.12 2025 в 11:46
...САЩ представиха промени в своята Стратегия за национална сигурност, в които се посочва, че Европа е заплашена от цивилизационно заличаване заради имиграцията.
Кое точно не е така?
Колко от тия талибана ще се бият на странната на Европа, ако утре рашките орки прегазят Украйна? Дали ще има и процент?
Тръмп не е отговорен за чувствата на ранимите зеленчета у форума.
Така както русия не е проблем на САЩ, а ЕС.
2970
7
10.12 2025 в 11:42
Да, добре! ;))
1700
6
10.12 2025 в 11:39
Тоалетният ти стил едновременно дискредитира тезите ти и обезсмисля мацането с теб.
2970
5
10.12 2025 в 11:31
Добре, че е Америка, че да се грижи за Европата, без тЕх сме умрЕли. ;)
А промените, за които Краснов мечтае - да си ги прави у дома, ние не искаме да живеем в кочината му. Вече са правени опити и в Европа преди 90-тина години - не завършиха добре. ;)
1700
4
10.12 2025 в 11:21
1. Европа (т.е. ЕС) трябва да може да носи отговорност за съдбата си.
2. Водещите икономики са с почти нулеви ръстове, водещите технологии и инвестиции не случват в Европа.
3. Меркелските мечти как "докторите" и "инженерите" ще доведат до подем не се осъществиха и на практика континентът се сдоби с огромни капсулирани общности от агресивни средновековни индивиди.
4. Тръмп провокира нехаресвани от статуквото промени и неприятни мисли - съответно го отразяват негативно.
2970
3
10.12 2025 в 11:02
Можеш ли да представиш статистика за това какви са разходите за "социалната система" (каквото и да означава това в кавичнките), съпоставени със същото за някоя друга страна, извън ЕС?
Също така и сумите, с които "иникултурците" се възползват, сравнени с БВП на ЕС?
Мерси предварително!
2970
2
10.12 2025 в 10:59
"Медийното отразяване на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европа е ужасно, отвратително, коментира посланикът." :D :D :D
24468
1
10.12 2025 в 10:56
Сложи отгоре и охотно възползващите се инокултурци, и излиза, че е прав.
