Американски посланик: Европа има нужда от електрошок, много харчи

OFFNews 10 декември 2025 в 10:41 911 10
Откровения

Снимка БТА/AP

Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си, заяви посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт в интервю за местна медиа. По неговите думи Европа трябва да се справи без финансова помощ от неговата страна.

Понякога хората имат нужда от електрошок, защото БВП в Европа се свива, икономическата обстановка е много тревожна, допълни посланикът, цитиран от БТА. По неговите думи европейските и белгийските разходи са нараснали твърде много и бюджетът не може да покрие всички нужди. Пари при нас няма, ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм "уволнен", каза Уайт.

Връзките между САЩ и Белгия са нерушими, каквото и да се говори. Много се тревожа за Европа, харчите твърде много, незаконната миграция може да доведе до последици, каквито видяхме у нас, добави той.

Медийното отразяване на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европа е ужасно, отвратително, коментира посланикът. По негови наблюдения 87 на сто от информациите за Тръмп в Европа са отрицателни и това не е нито справедливо, нито точно, нито любезно. Това е прекрасен човек и го обичам, заяви посланикът по адрес на своя президент.

Миналата седмица САЩ представиха промени в своята Стратегия за национална сигурност, в които се посочва, че Европа е заплашена от цивилизационно заличаване заради имиграцията. Отправени са критики към състоянието на свободата на словото и е изразена подкрепа към силите на крайната десница.

    1700

    10

    Final Gravity

    10.12 2025 в 13:17

    -0
    +0
    Реалността се управлява от фактите, не от изобилието от разнопосочни мнения.

    Факт ли е, че (колкото и да не е харесван) Тръмп е прав в голяма част от диагнозата си за Европа - факт е.

    Факт ли е, че Европа няма нито готовност, нито стратегия, нито собствен лидерски потенциал да се отбранява и пази сама? Факт е.
    Същото е и с енергетиката, същото е и с иновациите и технологиите.

    Факт ли е, че се сгромоляса мечтата на Меркел - как Европа ще се напълни с "доктори", "инженери" и мотивирани за работа и социализация интелигентни млади хора? Факт е (много меко казано).

    На мен тези факти не ми харесват точно толкова, колкото и на 90% от пишещите тук, ама - и планини от джендо-фекална маса да се изсипе по форумите срещу Тръмп - това ще промени ли нещата. Не.
    Пак факт.

    Та така - вместо да се ядосваме на "лошия Тръмп", че не иска да ни плаща сметката, добре е да се вземем в ръце и да си караме кораба ние.

    И в тази връзка - пак се надявам да ви видя на протеста довечера.

    6764

    9

    GB

    10.12 2025 в 12:25

    -0
    +0
    Бързо започна работата по указанията от Държавния департамент.

    А това:
    "Медийното отразяване на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европа е ужасно, отвратително, коментира посланикът. По негови наблюдения 87 на сто от информациите за Тръмп в Европа са отрицателни и това не е нито справедливо, нито точно, нито любезно. Това е прекрасен човек и го обичам, заяви посланикът"

    Не ви е проблем медийното отразяване!
    Свобода на речта, право на мнение, изразяването му, на които вие държите ужасно много...ако са вашите, но не и различни от вашите.

    На практика, за такова мнение не ми е нужна медия.
    Стигат ми само изявите на трумпутлер в собствената му мрежа!
    За същото отрицателно мнение!


    4052

    8

    Propaganda

    10.12 2025 в 11:46

    -0
    +1
    Европа всъщност трябва да е благодарна на Тръмп и неговата администрация за директността...

    ...САЩ представиха промени в своята Стратегия за национална сигурност, в които се посочва, че Европа е заплашена от цивилизационно заличаване заради имиграцията.

    Кое точно не е така?
    Колко от тия талибана ще се бият на странната на Европа, ако утре рашките орки прегазят Украйна? Дали ще има и процент?
    Тръмп не е отговорен за чувствата на ранимите зеленчета у форума.

    Така както русия не е проблем на САЩ, а ЕС.

    2970

    7

    Джендо Джедев

    10.12 2025 в 11:42

    -0
    +0
    Гравицапата,

    Да, добре! ;))

    1700

    6

    Final Gravity

    10.12 2025 в 11:39

    -0
    +4
    Джендо Джедев,

    Тоалетният ти стил едновременно дискредитира тезите ти и обезсмисля мацането с теб.

    2970

    5

    Джендо Джедев

    10.12 2025 в 11:31

    -4
    +6
    Гравицапата,

    Добре, че е Америка, че да се грижи за Европата, без тЕх сме умрЕли. ;)

    А промените, за които Краснов мечтае - да си ги прави у дома, ние не искаме да живеем в кочината му. Вече са правени опити и в Европа преди 90-тина години - не завършиха добре. ;)

    1700

    4

    Final Gravity

    10.12 2025 в 11:21

    -0
    +4
    Прав е посланикът:

    1. Европа (т.е. ЕС) трябва да може да носи отговорност за съдбата си.

    2. Водещите икономики са с почти нулеви ръстове, водещите технологии и инвестиции не случват в Европа.

    3. Меркелските мечти как "докторите" и "инженерите" ще доведат до подем не се осъществиха и на практика континентът се сдоби с огромни капсулирани общности от агресивни средновековни индивиди.

    4. Тръмп провокира нехаресвани от статуквото промени и неприятни мисли - съответно го отразяват негативно.

    2970

    3

    Джендо Джедев

    10.12 2025 в 11:02

    -0
    +6
    dolivo,

    Можеш ли да представиш статистика за това какви са разходите за "социалната система" (каквото и да означава това в кавичнките), съпоставени със същото за някоя друга страна, извън ЕС?

    Също така и сумите, с които "иникултурците" се възползват, сравнени с БВП на ЕС?

    Мерси предварително!

    2970

    2

    Джендо Джедев

    10.12 2025 в 10:59

    -0
    +9
    Много се смях! А това е най-смешната част:

    "Медийното отразяване на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европа е ужасно, отвратително, коментира посланикът." :D :D :D

    24468

    1

    dolivo

    10.12 2025 в 10:56

    -0
    +7
    Европа я дои социалната система, разглезила сума ти хора са мързелуват.

    Сложи отгоре и охотно възползващите се инокултурци, и излиза, че е прав.

     
