Временна промяна в движението в участъци на АМ ''Струма'' в Кюстендилско

Това ще се случи на 11 и 12 декември, съобщават от АПИ

OFFNews 10 декември 2025 в 16:23 261 0
Снимка Уикипедия
АМ "Струма"

Временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала (АМ) „Струма“ в област Кюстендил на 11 и 12 декември, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В четвъртък и петък от 8:00 ч. до 17:00 ч. между 37-ми и 56-ти км на АМ „Струма“ поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в платното за София, като превозните средства ще преминават в активната, посочват от АПИ и поясняват, че мерките се налагат заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка.

На 12 декември от 8:00 ч. до 15:00 ч. при 68-и км на АМ „Струма“ в платното за София временно ще е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната заради гаранционен ремонт на фуга на съоръжението. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента.

