''Да, България'' представи проектозакон за изкуствения интелект

„Важно е във времената на толкова динамична технологична трансформация и България да има съответната нормативна организационна рамка за това как тези технологии ще се използват в полза на обществото и ще се ограничат рисковете“. Така бившият министър на електронното управление и политикът от “Да, България” Божидар Божанов мотивира нуждата от закон за използването и развитието на изкуствения интелект. Очаква се законопроектът на “Да, България” да бъде внесен в парламента за разглеждане в началото на следващата седмица.

Защо ни е нужен такъв закон?

Целите, които си поставя този закон, са няколко:

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Привличане на повече инвестиции в този технологичен сектор. Приспособяване на работниците и служителите към новите начини на работа, които предполага изкуствения интелект. Подобряване на административните и обществените услуги чрез ИИ. Повишаване на ефективността на държавната администрация. Ограничение на рисковете от тази технология.

Основните мерки в закона са прилагане на Европейския акт за ИИ, както и използването на системи с ИИ в обществения сектор и в отделни сектори като здравеопазване и образование. Други мерки са развитие на уменията на работници и служители и администрацията, и в частния сектор.

ИИ представлява сериозни възможности за оптимизация на бизнеса и процесите, но и риск.

Когато правим законодателство, трябва да си отговорим на въпросите това революция ли е, балон ли е и къде стои държавата по този въпрос, коментира Божанов.

Министърът на електронното управление следва да отговаря за използването на ИИ в обществения сектор, а министърът на иновациите и растежа – в частния сектор. Проектозаконът предвижда национален координатор за ИИ, както и консултативен съвет за етичното прилагане на изкуствения интелект.

Законът няма да ограничи бизнеса, а ще даде по-точно тълкувание на спорни разпореждания.

Предвижда се и забрана за използването на ИИ във високорискови системи като такива за дистанционна биометрична идентификация, референдуми, избори и всякакъв вид процеси, които засягат основни конституционни права.

Системи с изкуствен интелект могат да бъдат използвани за охрана на границата.

Рискове и незаконно съдържание

Трябва държавата да може да забрани високорискови технологии с ИИ от трети страни като Русия, Китай, тъй като при тях споделянето на информация може да бъде изключително чувствително, добави Божидар Божанов. Генерираните с изкуствен интелект изображения на държавни органи (президент, министър-председател) също трябва да са третирани като незаконно съдържание и да бъдат сваляни.

Използването на ИИ в обществения сектор и повишаване на квалификацията на служителите

Институтът за публична администрация следва да ръководи процеса по повишаване квалификацията на държавните служители, Министерството на електронното управление да издава физически указания.

“Едно важно предложение, което има в закона, е т.нар. система за подпомагане на секторни политики: "Кажи сега какъв би бил ефектът, ако променим тази наредба по този начин" - това ще е една предварителна оценка на въздействието с помощта на ИИ.

Елисавета Белобрадова за ролята на ИИ в образованието

В един момент се оказва, че дигитализирането на процесите в образованието ще отнеме повече време, отколкото да отидеш в книжарницата и да закупиш всички учебници на детето си, каза Белобрадова като коментар към т.нар. “дигитална раница” в сайта на МОН.

От ДБ целят интегрирането на ИИ в Закона за предучилищното и училищното образование; предвидена е държавна подкрепа за дигитализация на учебния процес и въвеждане на иновации в класната стая; координираната подготовка на учениците за съвременната икономика и пазара на труда; повишаване на качеството и ефективността на образованието.

“Първите задължения, които вменихме в рамките на законопроекта ни за предучилищно и училищно образование, е да бъде създадена такава стратегия, да имаме задължението да работим стратегически в рамките на дигиталното образование и ИИ. Второ, посочихме цифровата компетентност като една от основните компетентности, които децата трябва да имат. Трето, възложихме на министъра на образование да осигури подкрепа и обучение на учителите в тази насока”, каза Белобрадова.

Как подпомага ИИ учениците?

Чрез персонално обучение, създаване на индивидуални учебни планове и смяната на класната стая.

Как помага ИИ на учителите?

Като помощник на учителите да преподават по-качествено, по-добре, да се подготовят по-лесно и бързо, да могат да откликват индивидуално на нуждите на децата.

Визията на ДБ за дигитализацията на образованието: образование, което използва технологиите за гарантиране на равен достъп до качествено образование.

На въпрос кое гарантира, че учащите няма да използват ИИ за есета и курсови работи и ще бъдат насърчени да използват ИИ като помощник, но не и като заместител на техния мисловен процес в решаването на задачи, Белобрадова отговори: “Тук въпросът е каква целта на образованието. Ако целите на образованието са ние да си предадем домашното, учениците ще потънат в мързел, защото ИИ ще пише домашните им вместо тях. Целта на образованието е децата да развият компетентности, умения, които да ги направят образовани, интелигенти човешки същества, които имат комплексни качества; адекватни на съвременния свят; независими субекти. Учебният процес трябва да използва ИИ така, като да започваме с него…”

Според Белобрадова процесът на учене е следният: ученикът идва, прочел е, направил е проект преди изобщо да започне урокът, създал е тема и след това, когато учителят излиза и започне да говори по някоя тема, той вече се е запознал с нея. И преподавателят коментира с учениците това, което вече те са направили. Тоест учителят не преподава по един пасивен начин, а активно вади знанията от учениците, като надгражда, коригира нещата, които децата трябва да знаят.

Здравеопазването и изкуственият интелект

“Колкото и да е мощен един инструмент, ако той не е адекватно контролиран, не може да се стигне до нещо позитивно”, подчерта Александър Симидчиев. Пример за това са множеството случаи в Индия на хора с онкологични заболявания, които използват изкуствения интелект за самолечение и така собственото им лечение закъснява безвъзвратно. “Основната част, която трябва да се случи в здравеопазването, е да се ограничи вредата”, каза Симидчиев.

Има и множество области в здравеопазването, които могат да бъдат подпомогнати от изкуствения интелект, но за всяка една от тези области трябва да има специфична регулация на база на тази област в здравната система, смята лекарят. Ако правилно се прилага, ИИ ще подпомогне много в ключови проблеми и ще развие бързо бизнеса на здравеопазването. “Аз не съм противник на ИИ, не искам той да бъде свръхрегулиран, искам да е адекватно регулиран.”

Изчислителни и информационни ресурси

В законопроекта се предвижда всички документи и данни, с които държавата разполага, да бъдат предоставени за трениране на езиковите модели на български език. Освен това архивите на БТА, БНР и БНТ също да могат да се използват за трениране на моделите за изкуствен интелект. Предвижда се и предоставяне на целево финансиране за внедряване на системи с изкуствен интелект и мерки за повишаване на квалификацията.

Ограничение на рисковете за уязвими групи

Ще се въведе и ограничаване на рискове от пристрастяване към VLOP's (платформи като фейсбук, Амазон, Google play, бел. а.), както и забрана за трениране на модели с лични данни на деца. Периодично ще бъдат проверявани чрез стандартизирана методика с тестове дали ИИ не насърчава престъпно поведение, развиване на зависимости, самонараняване и самоубийство, самодиагностика и самолечение.