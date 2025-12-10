Демонстрантите изпълниха Орлов мост, вървят по Цариградско шосе (видео, снимки)

Демонстрантите в София срещу правителството, Бойко Борисов и Делян Пеевски изпълниха Орлов мост след края на днешния огромен протест в "Триъгълника на властта".

Демонстрантите вървят по бул. "Цариградско шосе", посока Телевизионната кула.

Движението в района за момента е блокирано, полицаи охраняват множеството.

По-рано от ПП заявиха, че няма да има шествие, а след приключването на протеста част от демонстрантите поеха към Орлов мост.