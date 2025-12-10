''Ако утре не гласуват оставка, ще дойдем още повече и няма да си тръгнем''

Надявам се утре да бъде гласувана оставката, ако не - ще се съберем пак тук, още повече ще сме и този път няма да си тръгнем. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред множеството на огромния протест в София тази вечер.

Казахме, че няма да стане по този начин, но те продължават да не ни чуват - казват, че искате само нов бюджет. А какво искате вие? - попита Василев. Множеството отговори: "Оставка!".

Оставката е факт, вие днес, тази вечер, им я взехте. Единственото съобщение към Борисов, Пеевски, към Слави и Зафиров е - идете си мирно и да отидем на честни избори, защото иначе чухте хората преди малко. Дайте оставката на това корумпирано правителство още утре! Никой не може да управлява България напук на българските граждани. Никой! Имам една молба към всички вас, към цялата страна – обадете се на вашите депутати от БСП и ИТН и им кажете утре, когато гласуват по вота на недоверие, да ви чуят, защото вие сте ги сложили в парламента, вие им плащате заплатите и те трябва да ви чуят, призова председателят на ПП.

Тази оставка вече е дадена, те още не са го разбрали. Гответе се за избори, те трябва да са честни и тази мафия да бъде изметена, призова , съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Ивайло Мирчев, другият съпредседател на „Да, България“, съобщи, че днес са внесли в Народното събрание законопроект за прекратяване на охраната на Делян Пеевски.

Този мафиот, тази мафия няма да ползва повече държавна охрана, НСО, полиция, жандармерия, защото нито един депутат не трябва да ползва НСО, заяви Мирчев.

Той уточни, че предлагат и друг законопроект. Щом САЩ и Великобритания са казали, че Пеевски е корумпиран, както и всички санкционирани по „Магнитски“, тези правила да важат и в България, обясни Ивайло Мирчев.

Имаме много ясен план: първо - оставка на това „корумпирано управление“, втора точка – провеждане на честни и свободни избори, за да можем да си върнем България такава, каквато трябва да бъде за нашите деца – свободна и европейска, заяви съпредседателят на „Да, България“.