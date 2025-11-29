Генетичният код на един диктатор: пред OFFNews говорят изследователите на ДНК на Хитлер

Екип изследователи анализира ДНК на Адолф Хитлер и предлага нови гледни точки към неговия произход и психично здраве чрез най-съвременен генетичен анализ. За резултатите от това историческо изследване екипът разказва в новата документална поредица "ДНК на Хитлер: генетичният код на един диктатор" - с премиера на 1 и 2 декември по Viasat History.

В навечерието на премиерата за Централна и Източна Европа археологът и генетик проф. Тури Кинг и историкът д-р Алекс Дж. Кей разказват пред OFFNews за своето изследване, което е в процес на одобрение за публикуване в научно списание.

Пробата, която екипът анализира, идва от парче тъкан от дивана в бункера на Хитлер, съхранявано в музея "Гетисбърг" (САЩ). Учените потвърждават, че това е човешка кръв на мъж от периода около 1945 г. Ключово откритие е пълното съвпадение на Y-хромозома с жив роднина на Хитлер от мъжки пол по пряка линия, потвърдено в независими лаборатории.

Проф. Тури Кинг

Проф. Кинг специализира генетична генеалогия и нашумява в научните среди като ръководител на екипа, разкрил една от най-големите криминалистични случаи в историята, свързани с ДНК“- идентифицирането на крал Ричард III.

Пред OFFNews проф. Кинг разказва как се уверява, че изследваната ДНК от парче плат е именно на Адолф Хитлер.

"Историята е доста интересна и започва от полковник Розуел Розенгрен - офицер по връзките с печата при Айк Айзенхауер по време на Втората световна война. Тогава Червената армия охранява бункера, в който умира Хитлер. Много малко хора са могли да влязат вътре, но Розенгрен и още няколко души успяват и си вземат по нещо "за спомен". Той взема къс от дамаската на дивана, върху който Хитлер се самоубива. Най-важното за това парче плат е, че върху него има петно кръв. Полковникът го отнася у дома в САЩ и го пази в семеен сейф в продължение на десетилетия, а след това го продава на музей. Затова си казах: "Произходът изглежда обещаващ."

Снимки: Viasat History

"Виждаше се, че десенът е като този от дивана в бункера, продължава проф. Кинг. - След това изследвахме дали ДНК-то от плата бе толкова стара - защото някой може да добави с измама ново петно, но тогава ДНК би изглеждала различно. Изследването показа, че тя е разградена - както се очаква за ДНК, запазена от такъв период. Последва анализ на Y-хромозомата - част от ДНК-то, която се предава по мъжка линия. Тя съвпадаше с тази на роднина на Хитлер, който живее в Европа. Имаше пълно съвпадение. Тогава генетичният ми мозък си каза: "Такова съвпадение е изключителна рядкост." То не се среща в нито една от стандартните бази данни за Y-хромозоми. Следваше да се запитаме: „Добре, но би ли могъл някой друг мъжки родственик на Хитлер да е влязъл в бункера, въпреки охраната, да се е приближил до дивана и да окървави същото място?“ Вероятността това да се е случило е нищожна. Така че можем спокойно да приемем, че това е кръвта на Хитлер."

Какво ни казва откритието за гените на Хитлер

"Нашият анализ показва генетични предразположения. Най-значимият резултат е откритието, свързано с делецията (липсващ участък от хормозома, б.а.), която се свързва със синдрома на Калман. Факт е, че Хитлер е необичайна историческа фигура — ако погледнете други диктатори, те често са женени, имат любовници, деца и излъчват силно мъжествено присъствие. Той не е такъв. Откритието, че вероятно е имал някаква форма на синдром на Калман, помага да поставим това в контекст, защото предоставя генетична основа."

Какво е синдром на Калман?

Синдромът се характеризира с недоразвити гениталии поради генетично заболяване, което възпрепятства репродуктивните способности.

"Макар да не можем да кажем как точно се е проявявало при него, то със сигурност се вписва добре в това, което знаем за него, и в информациите, които вече са публикувани за неговите гениталии — което подсказва причинно-следствена връзка. За историците именно това е едно от най-значимите открития — откриването на генетична предразположеност. Това е просто предразположеност. Не може да се постави диагноза на тази основа, но е любопитно, предвид кой е той и колко необичайни са резултатите.

Имат ли действията на Хитлер генетично обяснение?

"Не можем да кажем със сигурност, че би получил диагноза, казва проф. Тори Кинг. - Развитието на психични разстройства е силно свързано както с житейските събития, така и с ДНК. Той има генетична предразположеност и се оказва в ситуации, които сами по себе си влияят върху психичното здраве. Като генетик съм много предпазлива да правя слагам знак за равенство между предразположеност и диагноза."

Самота и изолация

"Тези открития ни дават известна насока или по-скоро затвърждават част от предположенията, които историците вече са правили за Хитлер по отношение на личния му живот и това как се е възприемал сам. От други източници знаем, че той е преживял период на силно чувство на отхвърляне от света; преминал е през етап, в който е бил много самотен", казва историкът и консултант на филма д-р Алекс Кей.

Д-р Алекс Дж. Кей

"Не се опитвам да предизвикам съчувствие към Хитлер, но ако искаме да разберем как е било възможно той да се превърне в това, което е станал, трябва да разгледаме какво го е формирало. А това усещане за отхвърленост, за самота, за изолация очевидно е било част от живота му – вероятно през детството, юношеството и ранните му години като възрастен, добавя историкът. - И с това идва и чувството, че самият ти си по някакъв начин непълноценен, че не си достатъчно добър, че нещо не е наред с теб. Мисля, че той е имал това усещане. Никога не можем да знаем със сигурност, нали? Но всичко сочи, че вероятно е бил със силно чувство за липса на нещо. Смятам, че това вероятно е оформяло начина, по който се е чувствал през голяма част от живота си. Дори по-късно, когато идва на власт, когато е заобиколен от възхищаващи му се маси и когато управлява голяма част от Европа, вероятно е запазил това вътрешно чувство. А това може да тласне някои хора – не всички, разбира се – към извършване на ужасни неща."

Какво би било усещането да си в една стая с Хитлер?

"Вероятно силно напрегнато преживяване. Факт е, че не би било възможно за Хитлер да направи това, което е направил, ако изпитваше емпатия към другите, ако изпитваше състрадание. Смятам, че ако човек седи с него в една стая и разговаря с него, вероятно би усетил усеща точно това — че всичко се върти около него и че той не може да създаде истински отношения или да прояви съчувствие към другите хора", коментира д-р Алекс Кей.

„ДНК на Хитлер: генетичният код на един диктатор“ ще бъде излъчен в два епизода на 1 и 2 декември, от 21:00, ексклузивно по Viasat History за зрителите на Централна и Източна Европа. За още излъчвания през декември следете www.viasathistory.bg.