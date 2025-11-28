Има ли прошка за убийците от Народния съд. Архим. Никанор коментира призива на патриарха

Архим. Никанор гостува в подкаста на OFFNews. С него разговаряхме за междухристиянския диалог в контекста на срещата във Истанбул и Изник (древната Никея) на Вселенския патриарх Вартоломей и папа Лъв XIV. Обсъдихме подробно и призива на патриарх Даниил да "намерим сили да простим на виновните" за Народния съд.

“Прошка поисках съвсем искрено, защото един мой напълно шеговит коментар, го видях като заглавие и вече ми стана наистина неудобно. Помолих патриарха да прости, ако има нещо и дано даде пример, защото той беше призовал за прошка. Човек, който отправя призиви особено в християнски контекст, трябва винаги първи да дава пример. Ако аз искам да ви призова към любов към враговете, трябва първи да имам любов към враговете. Ако аз искам да ви призова към постене, трябва първи да постя”, каза отец Никанор, като даде обяснение за публично поисканата от него прошка към патриарха.

Твърденията на Българския патриарх архимандритът оцени по следния начин:

“Присъдите (на Народния съд) не са оспорими. С две свои решения Върховният съд тогава на Република България ги отмени като противоконституционни и като противоправни. Не са оспорими, те са нищожни, тоест патриархът не е запознат с какво вече се е случило. Решенията на Народния съд нищо не променят, те са една част от огромната машина на репресии на комунистическата партия и на нейните органи като ДС главно и основно. Историята ни се променя от това, че България е окупирана, от това, че е наложен режим, подчинен на Кремъл, на Сталин. Оттам се взимат решенията, Народният съд е просто едно театрално зрелище. А що се отнася до духа на разделението, това повече ми звучи като призив на Българската социалистическа партия… Патриархът в това нещо изравнява действително комунистическата злобна ненавист срещу нормалните български хора с ответната реакция на неприемане, и да, тя също поражда ненавист пък на хората, които не искаха да приемат тази ненавист…”.

Отец Никанор даде пример и с войната в Украйна. “Ненавистта на нахлулия в чуждата държава да насилва и убива, не можем да сравним с ненавистта на ответната страна, която не иска това да се случи и му пречи”.

При въпроса дали дефицитът на справедливост в обществото ни ще се намали, ако Българската църква канонизира мъчениците, загинали от комунистическия режим, отецът даде пример със свещеник от Брезник, който е изповедник за християнската вяра през онези години: „БПЦ май е единствената, която не е допуснала канонизация нито на един… Ако най-сетне Църквата пристъпи към отдаване заслужена почит на жертвите, това може би ще послужи като заслужена основа на пострадалите да работят в сърцата си да простят на мъчителите… Иначе другото е една амнистия без възмездието или най-малкото без нравствената оценка“.