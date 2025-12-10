Общинските съветници от ИТН в Свищов напускат партията

Общинският съветник в Свищов Емилия Цветанова, която е и координатор на партия "Има такъв народ" в Общината, напуска партията. Всички членове на ИТН от община Свищов също напускат структурата на партията.
Цветанова уточни, че причината е комплексна, а решението ѝ е продиктувано от несъгласие с част от последните управленски решения, взети от ръководството на партията.
„Считам, че тези решения се разминават с ценностите и принципите , които ме мотивираха да стана част от политическата организация и които досега съм защитавала с лична ангажираност и отговорност“, посочва Цветанова в своя декларация, публикувана във фейсбук.
Тя отбелязва, че политическата дейност трябва да се основава на прозрачност, диалог, отговорно управление и защита на обществения интерес.
„За съжаление, в последно време не откривам тези принципи в начина, по който се управлява партията. Методите на вземане на решения, липсата на достатъчно вътрешна дискусия и отклонението от първоначално заявените ангажименти към избирателите ме поставят в позиция, в която не мога повече да подкрепям и представлявам партията с чиста съвест“, пише тя.
Цветанова заяви, че оставането ѝ в ИТН при тези обстоятелства би означавало компромис с личните й морални принципи и уточни, че подаването на оставка е осъзнат и отговорен избор, продиктуван от необходимостта да запази своята лична и гражданска позиция.
Вчера (09.12) председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково Исмаил Исмаил подаде оставка заради "несъгласие с политическата представителна група".
Оставката идва ден след интервюто на баща му Себахтин Исмаил, който е собственик на "Арда тур", за "Денят с Веселин Дремджиев". В него той казва за Пеевски, че се опитва да вкара "етническия елемент", за да спаси собствената си кожа.
2630
2
10.12 2025 в 14:27
510
1
10.12 2025 в 14:27
Които са? хахахаха
Леле че са елементарни заблатените.
