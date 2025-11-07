Ивайло Пенчев: Щатите не са по-добро място за живеене и за бизнес от България (видео)

В студиото на OFFNews гостува предприемачът Ивайло Пенчев, собственик и изпълнителен директор на Walltopia. Обсъждахме проектобюджета на правителството за 2026 година, за това дали е най-добре да се живее в България, както и за скорошната хакерска атака срещу компанията.

"Всеки говори, че се бори с корупцията и хората започват да губят чувствителност. Според тях всеки човек, който ти говори за корупцията - най-вероятно те лъже. Според мен по-скоро са прави", коментира Пенчев.

Той заяви, че за него е важен критерият за това дали хората създават стойност или я консумират.

"Това е най-важният критерий за разделяне на хората по света, дали са умни или не, мюсюлмани или атеисти, не е толкова важно. Хората, които създават стойност плащат сметките на всички останали. Правителствата винаги са изземали от работещите част от създадената стойност и я преразпределят по начин, който намерят за добре", каза Ивайло Пенчев.

По думите му стойността на компаниите, които работят на свободния пазар, се измерват през печалбите им. В частния сектор се създава най-голяма стойност, в публичния - по-рядко. "Държавните компании могат да създават стойност, само ако имат монопол, защото винаги са неефективни", заяви той.

"В момента, в който държавата се захване с един обект - той тотално не се справя. (...) В човешката история винаги е било така - склонността на хората да паразитират върху другия. Това е човешката природа. Ако не ни натиска животът, изпадаме в ценност. Единственият начин да те натиска е свободният пазар. За държавата свободен пазар няма", коментира Ивайло Пенчев.

Според него истината е, че държавата иска да вдига данъците и осигуровките, защото е неефективна и иска да харчи повече по всички възможни начини.

"Колкото повече хора живеят от труда на другите - консуматори на стойност, паразитират и имат право да гласуват - толкова повече паразитизъм ще има", каза Пенчев.

Бизнесменът разказа, че напоследък го вълнува темата за това къде ще е най-добре за петте му деца да живеят - в България или в чужбина.

"По-голямата част от бизнеса ни е в Америка. Приблизително половината от бизнеса е в Щатите ни, даже там имам повече хора там. Харесвам Америка, но харесвам старата Америка - в момента тя не е по-добро място за живеене и за бизнес от България. Ако тук хората се мразят - ГЕРБ и ПП-ДБ, да кажем, според мен тази взаимна омраза е значително по-слаба от тази между Републиканците и Демократите в Щатите", заяви Ивайло Пенчев.

Той посочи, че американският президент Доналд Тръмп насъсква институциите срещу политическите си врагове, а преди него Джо Байдън е правил същото. По думите му това е световен феномен.

Чуйте целия разговор във видеото и се абонирайте за подкаста на OFFNews в YouTube!