Делото срещу Кирил Петков се спъна заради отвод на съдия

Делото срещу бившия премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и депутата от ПП-ДБ Божидар Божанов ще продължи, когато бъде посочен друг съдия, след като Емил Дечев от Софийския градски съд си направи отвод.

Прокуратурата настоя за това, тъй като Дечев бе правосъден зам.-министър в правителството на Кирил Петков. Съдията подчерта, че го прави, защото може да остави у част от хората впечатлението за предопределеност и влияние. Дечев не пропусна да отбележи, че е бил и в два служебни кабинета и този на Николай Денков и не дължи това на намесата на Петков.

Даде и пример с аферата "Уотъргейт" от 70-те години на миналия век с подслушването на офиса на Демократическата партия. С решение на Върховния съд тогавашният президент Ричард Никсън бе задължен да представи направени от него записи на уличаващи разговори, които е водил, а това накрая доведе и до оставката му. Тогавашният председател на Върховния съд и двама от членовете му са избрани от президента, но всички гласували да представи записите.

Дечев посочи и избора на Никола Филчев за главен прокурор, като преди това е бил зам.-министър на правосъдието в правителството на ОДС.

Кирил Петков е обвинен в принуда към бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба заради обществена поръчка.

През есента на 2023 г. Йоловски се оплака от натиск във връзка с обществени поръчки за 650 млн. лв. Прокуратурата пък съобщи, че го разследва по сигнал на "Има такъв народ", по който са работили и ДАНС и антикорупционната комисия.