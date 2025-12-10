След Свищов и в Асеновград членове на ИТН напускат партията

Общинският координатор на "Има такъв народ" в Асеновград Радослав Ангелов и членовете на местната структура напускат партията на Слави Трифонов. Причините са "лични, професионални, ясни и морални", пише Радослав Ангелов във Фейсбук.

Решението е взето на събрание, проведено на 07.12.2025 г. Ангелов посочва, че "да протестираш значи да говориш на езика, който властта не може да игнорира, да се бориш не само за себе си, а и за тези, които мълчат, да поискаш справедливост там, където властта я е забравила".

По-рано днес общинският съветник в Свищов Емилия Цветанова, която е и координатор на ИТН в Общината, напусна партията. Всички членове на ИТН от община Свищов също обявиха, че напускат структурата на партията.

Цветанова уточни, че причината е комплексна, а решението ѝ е продиктувано от несъгласие с част от последните управленски решения, взети от ръководството на партията.