Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко (видео)

Ружа Райчева 17 септември 2025 в 18:00 582 1
Арман Бабикян и Ружа Райчева

Ние сме като тройкаджии и използвачи на последния ред на ЕС и чакаме някой да ни подскаже какво да направим. Не може държавата ни да изглежда толкова жалко, заяви в студиото на OFFNews пиар експертът Арман Бабикян от гражданското движение "Ние идваме".

Той е на мнение, че изборът за геополитическата ориентация на България е взет категорично и не може изборът "Запад-Изток" да бъде все така актуален. 

"Имам голям бяс към Западна Европа и ЕС - хибридното нахлуване на Русия и Путин на тази територия тече от над 8 години, може би 10. Европейските органи проспаха целия този период и сега в 12 без 5 се обсъжда, че май го няма шампанското за Нова година. Това е бесът ми. (...) Българите никога не са били толкова богати, но това не ни кара да се чувстваме по-добре", заяви Арман Бабикян.

По думите му българите продължават да очакват някой отвън да дойде и да ни "оправи", а ние сами трябва да се справим, да защитаваме интереса си и да управляваме държавата.

"България трябва да има абсолютно ясна позиция. Ние сме между Азия и Европа, при нас е вторият по големи ГКПП след този между Мексико и САЩ. Не се справяме, при това, че имаме само една рискова граница - източната", коментира пиар експертът. 

По повод невъзможността от ново широко протестърско обединение и множеството отделни демонстрации сега Бабикян, който бе част от Отровното трио - сред основните организатори на антиправителствените протести през 2020 г., каза, че тогава протестът не е бил партиен, а надпартиен. По думите му в него са се обединили хора на абсолютно противположни позиции, което уплашило лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и го накарали да бяга от София с месеци.

Арман Бабикян каза още, че за президент догодина трябва срещу кандидата на ГЕРБ да бъде издигнат човек, който обединява антикорупционната политика с геополитическата ориентация на България към Запада.

Целия разговор може да чуете в записа. Абонирайте се за канала на OFFNews в YouTube!

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Far Rider

    17.09 2025 в 18:39

    Цитат:" Не може държавата ни да изглежда толкова жалко, заяви в студиото на OFFNews пиар експертът Арман Бабикян от гражданското движение "Ние идваме"." Явно може. И това не е най-лошото.
     
