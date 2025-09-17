Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко (видео)

Ние сме като тройкаджии и използвачи на последния ред на ЕС и чакаме някой да ни подскаже какво да направим. Не може държавата ни да изглежда толкова жалко, заяви в студиото на OFFNews пиар експертът Арман Бабикян от гражданското движение "Ние идваме".

Той е на мнение, че изборът за геополитическата ориентация на България е взет категорично и не може изборът "Запад-Изток" да бъде все така актуален.

"Имам голям бяс към Западна Европа и ЕС - хибридното нахлуване на Русия и Путин на тази територия тече от над 8 години, може би 10. Европейските органи проспаха целия този период и сега в 12 без 5 се обсъжда, че май го няма шампанското за Нова година. Това е бесът ми. (...) Българите никога не са били толкова богати, но това не ни кара да се чувстваме по-добре", заяви Арман Бабикян.

По думите му българите продължават да очакват някой отвън да дойде и да ни "оправи", а ние сами трябва да се справим, да защитаваме интереса си и да управляваме държавата.

"България трябва да има абсолютно ясна позиция. Ние сме между Азия и Европа, при нас е вторият по големи ГКПП след този между Мексико и САЩ. Не се справяме, при това, че имаме само една рискова граница - източната", коментира пиар експертът.

По повод невъзможността от ново широко протестърско обединение и множеството отделни демонстрации сега Бабикян, който бе част от Отровното трио - сред основните организатори на антиправителствените протести през 2020 г., каза, че тогава протестът не е бил партиен, а надпартиен. По думите му в него са се обединили хора на абсолютно противположни позиции, което уплашило лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и го накарали да бяга от София с месеци.

Арман Бабикян каза още, че за президент догодина трябва срещу кандидата на ГЕРБ да бъде издигнат човек, който обединява антикорупционната политика с геополитическата ориентация на България към Запада.

