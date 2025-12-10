Управляващите ще заглушават мобилните телефони на големия протест в София довечера

Мобилният сигнал на Ларгото е заглушен или изкуствено претоварен заради протеста срещу управляващите довечера, съобщиха от трибуната на Народното събрание съпредседателите на “Да, България” Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
Те направиха своите изказвания по време на дебатите по шестия вот на недоврие срещу правителството - този път заради икономическата политка на МС. Лидерите на Да, БГ призоваха премиера Росен Желязков, независимо дали има отношение към това действие, да разпореди на специалните служби да го отменят.
"Нашите екипи установиха аномалии и смущения в мобилния сигнал около Народното събрание. Ако са изкарали службите техниката, да я приберат. (...) Искате ли да ви покажа измерванията, ако много разбирате", обърна се Божанов към зам.-председателя на парламента Костадин Ангелов, който го репликира от председателското място, че това не е вярно.
Според проверката на техническите екипи, със специален хардуер се симулират фалшиви SIM карти, които се връзват към мобилните клетки, като по този начин ги претоварват и те започват да отказват, уточняват от пресцентъра на партията.
"Но това не е класически джамър, а по-умна технология. Сигналът за претоварването е дошъл от един от мобилните оператори, които са дошли да поставят допълнителни клетки от площада и техните експерти са били шокирани от данните, след като са пуснали своите тестове", разясни Божидар Божанов.
На свой ред Ивайло Мирчев допълни, че това се е случвало и при двата големи протеста в т.нар. Триъгълник на властта досега, но че довечера няма да позволят ситуацията да се повтори.
"Сигналът в Народното събрание е по-силен отколкото отвън и това е много интересно! Няма да го оставим това по този начин. Да заглушавате сигнала, без значение дали вие знаете за това, г-н премиер, за да не могат хората да си качват довечера снимките от протеста, е пълно безобразие! И който не е толкова зависим от Пеевски, да стане и да го реши този проблем", заяви Мирчев.
Ружа Райчева
Ружа Райчева
10.12 2025 в 15:55
10.12 2025 в 15:42
10.12 2025 в 15:37
Защото ще дойдат едни добри хора с микробус и ще ви обяснят как стоят нещата с джамерите и излъчване в ефира...
10.12 2025 в 14:56
