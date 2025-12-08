Йоан Джироу: Виновен до доказване на противното

С Йоан Джироу - един от задържаните младежи на протеста на 1 декември - разговаряме в неделя следобед, в градина "Кристал". Йоан (26) говори с наш репортер навръх рождения си ден и разказва честно за събитията от задържането си.

Като за начало, абсолютно вярно ли е, че си задържан в 23:46, след като си помогнал на Ники Алексиев?

Не знам точния час, там някъде беше. Не знам с какво съм помогнал, просто бях там и тръгнахме да говорим нещо. Не съм тръгвал да го шия и да го лекувам. Просто бях там. Вървя си. Пред мен са другите, останалата част от компанията ми. Той се появи отнякъде и може би спряхме за момент. В следващия момент дойдоха полицаите. Не е имало съпротивление, нито съм бягал, нито съм се дърпал.

За какво те задържаха?

Не мога да определя. Просто дойде полицай и ме дръпна. Дори не ми искаха личната карта. Директно белезници. Помня го ясно, защото, когато бях в буса, личната ми карта беше в мен.

Не ти ли казаха причината?

Изобщо не питах. Защо ме арестувате, за какво ме задържате? Един ми каза просто ”Много си грозен”.

Това цитат ли е?

Точен, “Защото си много грозен”.

Оказа ли някаква съпротива, че да ти слагат белезници?

Изобщо не. Има камери, които са ме снимали. Директно в буса.

Вярно ли е, че са те били?

Не, може да е имало бутане, блъскане, ама не са ме били. Но наскоро ме биха, защото ме проверяваха, а нямах лична карта, така че... Тогава питах защо не им работят боди камерите. Почнах аз да ги снимам с моя телефон. Звъннах на 112 да дойде друг екип, защото този не ми харесваше. Като почнах да ги снимам, ми изритаха телефона. После ме накараха да го отключа и изтриха клиповете, които съм снимал. По едно време единият каза “А, той се съпротивлява!”, без аз да се. Просто си седях и защитавах правата си. За задържането на протеста четох също, че те са ми взели чорапите. Това не е вярно. Един пич, с 2,8 промила алкохол, влезе и се изпика в килията. Без да исках, стъпих там и се наложи сам да си ги събуя. Та така.

Казаха ли ти какви са ти правата? Дадоха ли ти да звъннеш да близките си?

Не са ми предложили да звънна, не ми даваха заповед за ареста, никакви документи.

След това получи ли поне документи? Нали има досъдебно производство сега.

Може някъде да има, но не са ми връчени на мен. Води се, че ме съдят за едро хулиганство. А какви са доводите? Това не мога да отговоря.

Ти знаеше ли, че можеш да обжалваш всичко?

Е, като ме пускаха от Пето, дойдоха трима адвокати. Говорих с тях и съответно, те ме светнаха малко.

След като те задържаха, как се развиха нещата?

Ами, седяхме в коридора на районното, докато решат кой, къде, какво. После ме вкараха в килията. В една от двете почнаха да вкарват още хора. В другата килия е имало две момичета. Бутаха ни всички заедно. Събрахме се двайсетина по едно време. Най-накрая решиха да изкарат момичетата и ги вързаха за пейката в коридора.

Какви бяха условията в килията?

Места за спане почти няма, топлина... някаква там. Смърдеше много гадно, така че трябваше някак си да отворим един прозорец.

Поне е имало слънчева светлина.

Е, то те са едни прозорци, облепени във фолио, да видиш горе долу какво става, ама... Иначе, на долния етаж имало доста повече килии, обаче не били... хуманни?

За какво си говорихте там?

За кроасани, за колата за 20 бона на пича, дето са го вкарали, че е пиян. Тоест, всякакви неща.

Кога успя да се чуеш със сестра си?

Когато разбрах, че ме водят в "гемето" (ареста на бул. "Г. М. Димитров", б.а.). Тогава мислех, че ще ме пускат, но ми казаха, че всъщност са гледали камерите и никъде не се виждам. Би трябвало да ме пуснат, обаче от някаква горна инстанция са им казали, че случаят е медиен и съответно, някой трябва да го отнесе, и отиваме в "Г.М.", аз и синът на Бобоков.

Ти май не си го познавал предварително.

Не знаех, че съществува такъв човек, нито баща му, нито нищо.

Тоест не си свързан с него по никакъв начин?

Не. Тоест, опитваха се да ме свържат с него, ама няма как.

Колко дълго те държаха?

В 24-ката (Пето районно) бяхме всички заедно. Аз бях един от първите в килията. Имаше един дядо педофил там... после в "гемето" заедно ни изкараха мен, Ники и сина на Бобоков към съда. Заедно влязохме, заедно излязохме. Някакви други хора, които бях виждал преди, от други райони, май също бяха към делото.

Какво се случи тогава?

Вкараха ни в съда в една стаичка, затворени чакахме, един по един щели да ни викат за изслушването. По едно време дойдоха полицаите, доста рано. Сложиха ми пак белезници. Качиха ме в буса. Питах какво става и те викат: “Еми, няма да има за вас дело, отпаднало е, прокурорът го е отметнал, няма да има мярка, подписка.”

Тоест, не се е случило нищо.

Не, не, не се явявах.

Имаше ли каквато и да е била документация, която да ти е била връчена?

В "гемето" адвокатката ми ходи да ги изисква, след като ме пита и казах, че нямам документи.

А относно досъдебното производство?

Трябва да има. Не съм много запознат. Говорих с адвокатката, чакам тя да ми каже.

Тоест ти просто си седял там, говорил си си с хората, стъпвал си на неподходящи места... Какво ти дадоха да ядеш?

Кроасанче. 7 days. С шоколад.

Всеки път?

Даже по едно на ден се полага. Нищо друго. Това си е даже общодостъпна информация. В "гемето" дават закуска, обяд и вечеря.

С водата, тоалетната, как е там?

Пускат те да ходиш, понякога по-бавно, защото полицаите са заети хора.

Какво друго се случи там?

В районното ме викаха горе, три пъти давах сведения, едни и същи.

Задържаха ли нещо от теб?

Да. Безопасна игла. Имах една безопасна игла, която ми държеше суитчъра. Писах предавателен протокол. Полицаят седи срещу мен и вика: “Оф, ти ли си пичът с маската в багажа” и аз викам: “Ми, нямам маска”. Отиваме, вади ми багажа, който беше: цигари, документи, безопасна игла и връзките ми. Почна да я мери с пръсти. Аз питам: “Това като оръжие ли ще го описваш?”. Дори на него му беше малко тъпо. Задържаха я като доказателство, не знам за какво.

И какво, просто те разнасят насам-натам, ти си пееш една и съща песен?

Даже спряха да ме питат “Ти провокатор ли си? И колко ти платиха? Гербаджия ли си?”. Само в районното са ме разпитвали. Там давах показания. Имаше разговори в буса. Гербаджия, левскар, цесекар?

Тоест, това са показателите, по които се водят и не отстъпват. Изглеждаш по определен начин за тях и това е положението.

Мда. Виновен до доказване на противното. Ще говоря с адвокатката и чакам да видя какво ще стане занапред.

Тоест, накратко, задържат те, не взимат предвид какъв ти е животът, какво си правил и т.н., три дни.

Поне не ме уволниха от работа, а се опитаха.

Защото не си се появявал?

Да. Имаше един, дето поиска извинителна бележка. Викат му: “Абе, пич, хаха!”.

Аз не мога да повярвам, че не са ти дали автоматично някакво удостоверение за това, което се случва.

Един по един почнаха да ги викат от килията в районното. И почнаха да им казват: “Еди кой си полицай твърди, че ти си го замерил с павета”, дават документа, казват “Подпиши! Ако не си съгласен, не подписвай.” И повечето, доколкото разбрах, не го бяха подписали, обаче бяха 100 документа. Мен не ме викнаха за такова нещо. Такъв документ не получих. С - едва ли не - с обвинението. Другото смешно беше, че във всичките показания беше един и същи полицаят, който е бил замерян.

Аха, всички са замеряли един човек. Как е жив изобщо?

Каска... или бутафорни павета. Ето така.

Колко време общо си бил задържан?

Задържат ме в 12 вечерта, горе-долу, отивам в Пето, там стоя до следващата вечер, вторник, и ме пращат в "гемето". Сряда минава и в четвъртък, след съда, ме пускат. На готини съкилийници попаднах. Имаше един от пет месеца там, друг – от два. Имахме си телевизор, но почнаха по едно време да бълват хлебарки изпод вратата.

Значи си могъл да отидеш директно след пускането си на протеста пред МВР?

Да, ама не отидох.

Не искаш ли оставката на Митов?

О, искам, ама чакам, честно казано, да мине това, да свърши делото, да видя какво ще правя с моята адвокатка и така.

Ще ходиш на протеста в сряда, предполагам.

Да, но ще съм малко по-встрани.