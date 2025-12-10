Поети, започна приемът за конкурса ''Христо Фотев''

Започна приемът на книги за десетото издание на националния конкурс за поезия "Христо Фотев“.

Започна приемът на книги за десетото издание на националния конкурс за поезия „Христо Фотев“, учреден през 2008 г. от Община Бургас, съвместно със Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели, Сдружение „Бургаска писателска общност“ и Министерството на културата, съобщават от общинската администрация.

Конкурсът се провежда през година и е сред авторитетните литературни събития в страната. Отличеният автор получава диплом от Общината, пластика „Златно перо“ от Съюза на българските писатели и парична премия в размер на 4000 лв. Присъждат се и две съпътстващи награди, като носителите им получават диплом и премии от по 1000 лв.

В конкурса могат да участват български автори, издали поетични книги през последните две години – след 10 януари на годината на предходното издание. Необходимите седем екземпляра от всяка книга трябва да бъдат изпратени не по-късно от 10 януари 2026 г. Книги с пощенско клеймо или документ за куриерска пратка със същата дата също се приемат за подадени в срок. Изпратените книги не се връщат, като членовете на журито могат да ги дарят на библиотека по свой избор. Националната награда не се присъжда за книги, издадени посмъртно, уточняват организаторите.

Журито включва двама представители на Сдружение „Бургаска писателска общност“ и по един представител на Община Бургас, Министерството на културата, Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели, както и един носител на отличието от предходното издание.

Широката номинация с десет автори, или повече, ако има такива с равен брой точки, се обявява до 1 март 2026 г., а тясната – с 5 автори – до 15 март. Победителят и двете съпътстващи награди се определят след обсъждане и гласуване на заседание на журито в деня преди церемонията, която традиционно се провежда на рождената дата на Христо Фотев - 25 март.

БТА припомня, че лауреат на предходното издание от 2024 г. стана Ина Иванова със стихосбирката си "Нещата, за които мълчим", избрана измежду 83 кандидатствали автори с 88 книги. Церемонията по награждаването в Бургас тогава отбеляза и 90-годишнината от рождението на поета.

През годините лауреати на Националната награда „Христо Фотев“ са били Йордан Ефтимов („Сърцето не е създател“), Тома Бинчев („Морето“), Росен Друмев („Армада“), Аксиния Михайлова („Разкопчаване на тялото“), Иван Сухиванов („Нямо кино“), Александър Секулов („Море на живите“), Цвета Делчева („Отворени възможности“) и Пламен Дойнов („Влюбване в диктатора“).