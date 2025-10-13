''Да, България'' със сигнал срещу Пеевски за ''компроматната му банка''

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов са изпратили сигнали до Антикорупционната комисия и Прокуратурата във връзка с "компроматната банка" на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, с която държи, заплашва, изнудва магистрати, депутати, министри и несъответствието с имущественото му състояние, което е около 100 милиона. Това заявиха те пред журналисти, излизайки от Комисията на противодействие на корупцията (КПК).

Мирчев и Божанов отидоха в КПК, за да търсят отговори във връзка с изпратени от тях сигнали за председателя на ДПС Делян Пеевски, но среща с изпълняващия функциите председател на комисията Антон Славчев не се състоя.

Двамата депутати се заканиха всеки ден да бъдат в КПК, докато не се изпрати становище на техните въпроси.

"Антон Славчев се скри. Изпрати някакви двама служители на КПК, които ни обещаха, че ще дадат отговори", каза Мирчев.

Той добави, че служителите не ги приели дори в кабинет, а на входа им казаха: "колегите работят".

"Не ни отговориха защо инспектори на КПК заплашват свидетели, не казаха дали ще изпратят становище по законопроекта за закриване на КПК. Всеки ден ще сме тук, този път няма да стане да ни посрещнат на входа. Големият въпрос е защо има 100 милиона лева разминаване в доходите и това не прави впечатление на никого. Ако има някой 2000 лева, ще го разпорят, но когато имаш 100 милиона, никой не те пита в парламента", посочи Мирчев.

Миналия понеделник Лена Бориславова, Асен Василев и Кирил Петков от "Продължаваме Промяната" също бяха в КПК по тяхно желание, за да бъдат разпитани по всички дела, в които се споменават имената им. Техни разпити обаче също нямаше.

Божидар Божанов коментира изборите за общински съветници в Пазарджик, които бяха спечелени от "ДПС-Ново начало". Според съпредседателят на "Да, България" Пеевски си е купил изборите и ще се обсъди въпросът дали да се подаде искане за частично касиране.

"Пеевски си купи изборите за пореден път и това е част от овладявавенето на институциите и унижението на Борисов да стане шеста политическа сила. Утре очаквам той да се снима под герба във фотостудиото, защото сам се е докарал до унижението на ГЕРБ, което му прилага Пеевски. Всички, които ни обясняваха как постоянно сме говорили за Пеевски и това ли е най-големият проблем на страната, ще им кажа следното - днес е Пазарджик, утре са други градове и така, докато се правим на ударени, че нищо не се е случило", каза Божанов.

Мирчев допълни, че поведението на МВР в село Огняново е скандално.

"Подобни луксозни автомобили ги няма там, но нямат и обяснение какво правят там с пачки с пари и тефтери. Полицията казва - всичко е наред тогава, когато Пеевски владее МВР. Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове, хората на място говореха, че такова нещо не е било", каза още той.

Изборите бяха белязани от граждански арести и лов на купувачи на гласове. В града бяха пристигнали народни представители от ПП-ДБ и "Величие", дошли да съблюдават реда, недоволни, че полицията не си върши работата.

Основният фокус бяха ромските махали в селата край града, основно - Огняново. Преди обяд чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила в населеното място. Според тях, леките коли били "съмнителни", а пътуващите в тях се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени колите, двама мъже избягали, но по-късно са установени и задържани за даване на показания, заявяват от полицията.

Самата полиция прати жандармерия на мястото, но не откри нищо нередно.

От избирателната комисия заявиха, че не са получили нито един сигнал за опорочаване на изборите. Иначе протоколите били пълни с грешки, но те били предимно невинни и в резултат на бързане, не умишлени.