Пак провокатори след края на протеста. Бeзредици и бомбички край централата на ДПС (видео)

Отново провокация след края на огромния протест в София тази вечер - около 50 души, облечени в черно и с маски, тръгнаха към централата на ДПС - Ново начало към 22:45 ч.
До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата на ДПС - НН, имаше разположен кордон от полицаи.
Провокаторите обърнаха контейнер с боклук, после го запалиха и го бутаха към кордона.
Провокаторите хвърляха бомбички. Крещяха към снимащите ги минуващи "Или прибирате телефоните си, или ги чупим!", съобщава БТА.
Полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които агресират в близост до ул. "Врабча", заяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов.
Това не е част от протеста - това са хора, които наистина искам да разграничим от мирния протест. Установили сме по-голямата част от групата. Профилът им е на агитки и така наречените „локали“, каза Николов.
При централата на ДПС-НН на ул. "Врабча" има задържани.
Към момента са задържани около 40 души по време и след протеста в центъра на София.
В един от задържаните са намерени 10 000 лева, а в друг – около 1500 евро, твърди Николов.
Към полунощ движението по бул."Васил Левски" в София е възстановено. Жандармерията в района на централата на ДПС и офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков" се изтегля. На място остават екипи, които да следят ситуацията, съобщава БТА.
