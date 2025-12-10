Ексклузивно Пишем историята. Днешният протест е по-голям дори и от предишния (видео, хронология, снимки)

Пак провокатори след края на протеста. Бeзредици и бомбички край централата на ДПС (видео)

OFFNews 10 декември 2025 в 23:55 1441 0
Провокаторите хвърляха бомбички

Снимка БГНЕС
Провокаторите хвърляха димки и бомбички

Отново провокация след края на огромния протест в София тази вечер - около 50 души, облечени в черно и с маски, тръгнаха към централата на ДПС - Ново начало към 22:45 ч.

До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата на ДПС - НН, имаше разположен кордон от полицаи.

Провокаторите обърнаха контейнер с боклук, после го запалиха и го бутаха към кордона.

Провокаторите хвърляха бомбички. Крещяха към снимащите ги минуващи "Или прибирате телефоните си, или ги чупим!", съобщава БТА.

Полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които агресират в близост до ул. "Врабча", заяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов.

Това не е част от протеста - това са хора, които наистина искам да разграничим от мирния протест. Установили сме по-голямата част от групата. Профилът им е на агитки и така наречените „локали“, каза Николов.

При централата на ДПС-НН на ул. "Врабча" има задържани.

Към момента са задържани около 40 души по време и след протеста в центъра на София.

В един от задържаните са намерени 10 000 лева, а в друг – около 1500 евро, твърди Николов.

Към полунощ движението по бул."Васил Левски" в София е възстановено. Жандармерията в района на централата на ДПС и офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков" се изтегля. На място остават екипи, които да следят ситуацията, съобщава БТА.

