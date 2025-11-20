Александър Андреев: Глупости на търкалета са, че българи се връщат от Германия, защото се чувстват застрашени (видео)

В студиото на OFFNews гостува Александър Андреев - писател и журналист, автор във в. "Капитал" и бивш гл. редактор на българската редакция на "Дойче веле". Разговаряхме за обществените настроения в Германия, възхода на "Алтернатива за Германия" и възможностите вълната да спадне, антимигрантските нагласи, състоянието на германската икономика. Обсъдихме и теорията на преподавателя по социология проф. Ева Илуз за новия свят на "технокапитализъм" и "монетизацията на емоциите" и зараждащото се на Запад явление, което тя нарича: "кампус-антисемитизъм".

В подкаста на OFFNews Александър Андреев цитира американския историк Тимъти Снайдър, че Германия е най-важната демокрация в света. Посочи, че според проучване на "Алфа рисърч", според което сред примерите за страни с държавно управление - българите посочват на първо място Германия.

"Няма съмнение обаче, че страната, обществото и държавата са разклатени и минават през кризисен период. Германия 2 години беше в икономическа рецесия. Прогнозите за следващата година са предпазливи с ръст от 0,3-0,4%", коментира журналистът.

Той посочи, че автоиндустрията, която е гръбнакът на германския износ, и която доскоро се радваше на непрекъснат ръст, е ударена. Автозаводите в Германия работят само с 60% натовареност, защото търсенето е слабо, а китайските електрически автомобили са навлезли с голяма скорост на пазара. Германската автоиндустрията е в криза.

По думите му новото правителство е изправено пред множество проблеми, включително голямата бавна и изоставаща бюрокрация. Процедурите в Германия траят прекалено дълго. Александър Андреев подчерта, че има проблем със социалната и пенсионната система, както и с голямото количество мигранти в страната.

"Консерваторите държат да се режат някои социални придобивки на германците, за да има пари за едни ужасно амбициозни програми - 100 млрд. евро за отбранителна способност, 100 млрд. евро за инфраструктура и т.н. Социалдемократите се съпротивляват срещу това", обясни той.

Посочи, че настоящото правителство е обещало рязко да ограничи нелегалната миграция в Германия. От 2015 г. досега в Германия са влезли между 5 и 6 милиона мигранти - от Сирия, после от целия Близък изток, плюс Афганистан и Пакистан, а след което и 2 милиона украинци.

"Не опира въпроса само до ксенофобия или това че германците се тревожат от появата на хора с друг цвят по улицата и случаите на убийства. Работата е, че общините в Германия изнемогват от тази тежест от 5 милиона души, за които трябва да се грижат. Още вчера трябваше да се вземат мерки", коментира Александър Андреев.

Изтъкна, че правителството е върнало между 20 и 30 000 души обратно в техните страни (б.а. включително спрените на границата). Посочи, че тенденцията за повишение на мигрантските настроение е от 10 години насам.

Александър Андреев коментира, че има тенденция на връщащи се българи от Германия:

"Опровергавам категорично блуждаещото, най-вече в социалните мрежи, предположение, че те се връщат от Германия, защото се чувстват застрашени и не знам си какво. Това са глупости на търкалета. В Германия има инфлация вече от години. Ксенофобия някаква изобщо не забелязвам. Все пак познавам сума ти негерманци там - не съм видял такова нещо. Опасения от война между Русия и Германия и че Медведев ще нападне с атомни бомби Берлин - също не чувам."

Той си обяснява връщащите се от Германия българи с това, че става дума за високо квалифицирани професионалисти и че работната заплата в България се покачва.

Журналистът разказа за теорията на Ева Илуз за "технокапитализма", в който живеем:

"Новите хора инвестират в редактирането на своя аз, защото после консумират същи този аз, изучават се, инсценират се в определени ситуация. Това е техно-емоционалният капитализъм, който тя описва. Говори за новия визуален език на емоциите, чрез емоджита, гифове и стикери... Младите поколения много се интересуват от себе си, изучават се и се усъвършенстват."

В друга своя книга преподавателят по социология в Париж и Йерусалим е коментирала явлението "кампус-антисемитизъм" - антиеврейски и антиизраелски настроения, надигащи се сред младите и образованите западни хора.

Целия разговор с Александър Андреев можете да чуете във видеото.