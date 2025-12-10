''Реликва от Студената война''. САЩ да излезе от НАТО, предлага републикански конгресмен

Трябва да се оттеглим от НАТО и да използваме тези пари за защита на собствената си страна, а не на социалистическите страни, заявява републиканецът

OFFNews 10 декември 2025 в 10:48 3212 9
Томас Маси, републикански сенатор от Кентъки

Снимка Getty Images
Томас Маси

Републиканският конгресмен от Кентъки Томас Маси предлага Съединените щати да се изтеглят от Организацията на Северноатлантическия договор.

"НАТО е реликва от Студената война. Трябва да се оттеглим от НАТО и да използваме тези пари за защита на собствената си страна, а не на социалистическите страни", заяви представителят Томас Маси.

В социалната мрежа "Х" той публикува предложението си. Според републиканеца НАТО е била създадена с цел да се противопостави на Съветския съюз, разпаднал преди над 30 години.

"Оттогава участието на САЩ е струвало на данъкоплатците трилиони долари и продължава да излага САЩ на риск от участие в чужди войни. Нашата конституция не разрешава постоянни външнополитически ангажименти, нещо, за което нашите основатели ни предупредиха изрично. Америка не трябва да бъде гарант за сигурността на света – особено когато богатите страни отказват да плащат за собствената си отбрана", заявява конгресменът.

Законопроектът постановява, че европейските членове на НАТО разполагат с достатъчен икономически и военен капацитет, за да осигурят собствената си отбрана, и не позволява използването на парите на американските данъкоплатци за финансиране на общите бюджети на организацията. Предложението на Маси би задължило президента на САЩ официално да уведоми НАТО за оттеглянето. В законопроекта се посочва, че първоначалната цел на Алианса по време на Студената война вече не съответства на националните интереси на Съединените щати.

Томас Маси е известен с това, че често влиза в конфликт с партийното ръководство, както и с последните си усилия да наложи гласуване по въпроси, свързани с прозрачността, по-специално по отношение на досиетата на Джефри Епстийн. Маси се противопостави на политиките на президента Доналд Тръмп и настоя си за публикуването на досиетата по делото.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    47

    9

    Октим

    10.12 2025 в 13:15

    -0
    +0
    За НАТО не знам, но повечето американци са “реликви“ още от времената, когато конят на каубоя умствено е бил професор-доктор в сравнение с двукракото добиче, което го е яздело!

    17978

    8

    edin slep

    10.12 2025 в 12:48

    -0
    +4
    Този маймун сигурно е от някой селски щат, където гледат картофи и царевица - избирателите му са някакви умници, дето могат да мислят една реколта напред, ама от геополитика разбират колкото и от физика на елементарните частици.

    Хубаво бе селски, излизате от НАТО, ние спираме да ви купуваме оръжието, защото сега го купуваме като част от сделката - ние ви купуваме самолетите, вие ни пазите. Освен това си правим някаква европейска армия, получавате търговски бариери, правим си наши социални мрежи и прочее хубавини.

    Да видим тогава кой е на сметка от съюза.

    3537

    7

    Деспин Митрев

    10.12 2025 в 11:59

    -0
    +5
    Тогава Германия, Италия, Испания, Полша, Румъния трябва да станат ядрени сили спешно, с натрупване на общ потенциал сравним със САЩ и Русия. Иначе ЕС не може да се защитава срещу свръх-силите Русия и САЩ. То вече всякакви м@нг@ли имат ядрено оръжие, от чий зор ЕС трябва да търпи ядрен шантаж?! Дори дай пари, иначе няма да те защитавам е шантаж. Сорим за натурализЪма.

    6764

    6

    GB

    10.12 2025 в 11:33

    -0
    +9
    Маси хем се противопоставя на партийната линия и на политиките на президента Доналд Тръмп, като изрично подчертава, че не харесва САЩ да плащат "защита ... на социалистическите страни", хем, на практика подкрепя политиката на наци режима на Путлер към европейските страни.

    2970

    5

    Джендо Джедев

    10.12 2025 в 11:33

    -0
    +17
    Propaganda,

    Малко е съмнително чий точно интерес гледа Краснов. ;) което се илюстрира прекрасно от "А Тръмп от ден първи говори как САЩ проблем с кремъл нямат."

    4052

    4

    Propaganda

    10.12 2025 в 11:28

    -16
    +0
    Едни и същи истерици под мен.

    Американец гледа интереса на собствената си страна?! О колко лошо и колко московско било. А Тръмп от ден първи говори как САЩ проблем с кремъл нямат.

    Европа е крайно време да си наляга парцалите, а не само към Чичо сам да гледа. Украйна спечели години време със своята борба срещу ЕДИНСТВЕНИЯ външен враг на ЕС - расия.

    Но нефелна Европа не използва това време да се въоръжи, организира и санкционира до дупка.

    1005

    3

    Шпагата

    10.12 2025 в 11:25

    -0
    +18
    В НАТО членуват западни държави ,която ги защищава предимно от източни държави, като Русия ,Китай ,Сев.Корея Иран и т.н.....

    2970

    2

    Джендо Джедев

    10.12 2025 в 11:04

    -0
    +17
    Говорит Москва!

    Тия все повече се превръщат в гнили ябълки в НАТО, точно като Маджария и Словакия - в ЕС. Да си обират крушите от алианса, че вече само пречат! Ама да си вземат и базите, на тяхно място няма да остане голя поляна, уверявам ги!

    24468

    1

    dolivo

    10.12 2025 в 10:52

    -12
    +0
    Честито! Трябва да ди гледаме интереса.

     
    X

    Люба Кулезич: На дъното сме. Преходът на мутрите се провали