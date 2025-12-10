''Реликва от Студената война''. САЩ да излезе от НАТО, предлага републикански конгресмен

Републиканският конгресмен от Кентъки Томас Маси предлага Съединените щати да се изтеглят от Организацията на Северноатлантическия договор.
"НАТО е реликва от Студената война. Трябва да се оттеглим от НАТО и да използваме тези пари за защита на собствената си страна, а не на социалистическите страни", заяви представителят Томас Маси.
В социалната мрежа "Х" той публикува предложението си. Според републиканеца НАТО е била създадена с цел да се противопостави на Съветския съюз, разпаднал преди над 30 години.
"Оттогава участието на САЩ е струвало на данъкоплатците трилиони долари и продължава да излага САЩ на риск от участие в чужди войни. Нашата конституция не разрешава постоянни външнополитически ангажименти, нещо, за което нашите основатели ни предупредиха изрично. Америка не трябва да бъде гарант за сигурността на света – особено когато богатите страни отказват да плащат за собствената си отбрана", заявява конгресменът.
NATO is a Cold War relic. The United States should withdraw from NATO and use that money to defend our country, not socialist countries.
Today, I introduced HR 6508 to end our NATO membership. pic.twitter.com/IvRfTH388W— Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 9, 2025
Законопроектът постановява, че европейските членове на НАТО разполагат с достатъчен икономически и военен капацитет, за да осигурят собствената си отбрана, и не позволява използването на парите на американските данъкоплатци за финансиране на общите бюджети на организацията. Предложението на Маси би задължило президента на САЩ официално да уведоми НАТО за оттеглянето. В законопроекта се посочва, че първоначалната цел на Алианса по време на Студената война вече не съответства на националните интереси на Съединените щати.
Томас Маси е известен с това, че често влиза в конфликт с партийното ръководство, както и с последните си усилия да наложи гласуване по въпроси, свързани с прозрачността, по-специално по отношение на досиетата на Джефри Епстийн. Маси се противопостави на политиките на президента Доналд Тръмп и настоя си за публикуването на досиетата по делото.
47
9
10.12 2025 в 13:15
17978
8
10.12 2025 в 12:48
Хубаво бе селски, излизате от НАТО, ние спираме да ви купуваме оръжието, защото сега го купуваме като част от сделката - ние ви купуваме самолетите, вие ни пазите. Освен това си правим някаква европейска армия, получавате търговски бариери, правим си наши социални мрежи и прочее хубавини.
Да видим тогава кой е на сметка от съюза.
3537
7
10.12 2025 в 11:59
6764
6
10.12 2025 в 11:33
2970
5
10.12 2025 в 11:33
Малко е съмнително чий точно интерес гледа Краснов. ;) което се илюстрира прекрасно от "А Тръмп от ден първи говори как САЩ проблем с кремъл нямат."
4052
4
10.12 2025 в 11:28
Американец гледа интереса на собствената си страна?! О колко лошо и колко московско било. А Тръмп от ден първи говори как САЩ проблем с кремъл нямат.
Европа е крайно време да си наляга парцалите, а не само към Чичо сам да гледа. Украйна спечели години време със своята борба срещу ЕДИНСТВЕНИЯ външен враг на ЕС - расия.
Но нефелна Европа не използва това време да се въоръжи, организира и санкционира до дупка.
1005
3
10.12 2025 в 11:25
2970
2
10.12 2025 в 11:04
Тия все повече се превръщат в гнили ябълки в НАТО, точно като Маджария и Словакия - в ЕС. Да си обират крушите от алианса, че вече само пречат! Ама да си вземат и базите, на тяхно място няма да остане голя поляна, уверявам ги!
24468
1
10.12 2025 в 10:52
