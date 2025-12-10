''Реликва от Студената война''. САЩ да излезе от НАТО, предлага републикански конгресмен

Републиканският конгресмен от Кентъки Томас Маси предлага Съединените щати да се изтеглят от Организацията на Северноатлантическия договор.

"НАТО е реликва от Студената война. Трябва да се оттеглим от НАТО и да използваме тези пари за защита на собствената си страна, а не на социалистическите страни", заяви представителят Томас Маси.

В социалната мрежа "Х" той публикува предложението си. Според републиканеца НАТО е била създадена с цел да се противопостави на Съветския съюз, разпаднал преди над 30 години.

"Оттогава участието на САЩ е струвало на данъкоплатците трилиони долари и продължава да излага САЩ на риск от участие в чужди войни. Нашата конституция не разрешава постоянни външнополитически ангажименти, нещо, за което нашите основатели ни предупредиха изрично. Америка не трябва да бъде гарант за сигурността на света – особено когато богатите страни отказват да плащат за собствената си отбрана", заявява конгресменът.

NATO is a Cold War relic. The United States should withdraw from NATO and use that money to defend our country, not socialist countries.



Today, I introduced HR 6508 to end our NATO membership. pic.twitter.com/IvRfTH388W December 9, 2025

Законопроектът постановява, че европейските членове на НАТО разполагат с достатъчен икономически и военен капацитет, за да осигурят собствената си отбрана, и не позволява използването на парите на американските данъкоплатци за финансиране на общите бюджети на организацията. Предложението на Маси би задължило президента на САЩ официално да уведоми НАТО за оттеглянето. В законопроекта се посочва, че първоначалната цел на Алианса по време на Студената война вече не съответства на националните интереси на Съединените щати.

Томас Маси е известен с това, че често влиза в конфликт с партийното ръководство, както и с последните си усилия да наложи гласуване по въпроси, свързани с прозрачността, по-специално по отношение на досиетата на Джефри Епстийн. Маси се противопостави на политиките на президента Доналд Тръмп и настоя си за публикуването на досиетата по делото.