Мащабни протести в цяла България и по света срещу Пеевски и Борисов

Мащабни протести срещу Пеевски и Борисов имаше днес едновременно в София и в редица градове както в страната, така и по света.
Демонстрантите изпълниха площадите в столицата, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Разград, Ямбол, Враца, Търговище, Пазарджик, Русе, Стара Загора, Кюстендил, Кърджали, Видин, Свищов, Силистра, Добрич, Ловеч, Трявна, Сливен, Габрово, Карлово, Нова Загора, Асеновград, Хасково, Златоград, Смолян, Сандански, Благоевград.
Протести в знак на солидарност и с призив за оставка бяха организирани и в Хага, Виена, Брюксел и Ню Йорк.
Варна
С викове „Оставка“ демонстрантите във Варна потеглиха тази вечер на протестно шествие през центъра на града. Протестът бе организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“, но се присъединиха и представители на местната структура на „Възраждане“, предаде БТА.
Днес варненци отказаха да дадат думата на партийни лидери. На трибуната говориха студенти и млади медици, които заявиха, че искат да останат в България, но само ако сегашните управляващи си отидат.
Участниците в шествието скандираха "Оставка", "Мафията вън", "Оставка и затвор".
Пловдив
Над 30 000 души се включиха тази вечер в протеста в Пловдив.
Множеството протестиращи, които поискаха оставката на правителството, преминаха в шествие от пл. „Съединение“, през бул. “Шести септември“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и моста над р. Марица.
Демонстрантите издигнаха плакати с надписи "Всички етноси са обединени срещу Пеевски и Борисов", "Искаме бъдеще в България", "Мафията вън", "Шиши, върни ни държавата, не е за ядене", "Затвовр". Хората скандираха "Оставка"," Мафията вън"," Кой не скача е дебел", "Българи юнаци", пяха химна на България.
Бургас
Демонстранти с плакати "Оставка" и "Мафията вън" за кратко блокираха движението по бул. „Цар Освободител“ и бул. „Цар Борис I“ .
На голям екран се излъчваха клипове от социални мрежи, откъси от телевизионни предавания, интервюта, както и кадри от предишни протести в София.
Плевен
В Плевен протестът беше пред сградата на общината. Той е заявен в общинската администрация от областното ръководство на партия "Демократи за силна България".
Протестът, който продължи повече от два часа, започна пред сградата на Общината. На него присъстваха и народните представители от парламентарната група на ПП-ДБ Свилен Трифонов и Богдан Богданов.
Велико Търново
Демонстранти се събраха и във Велико Търново. Протестът там започна в 18:00 часа.
Протестиращите се събраха с искане за оставка на правителството и с призиви „Вън Пеевски и Борисов от властта“ пред сградата на общината.
За два часа движението по главната улица беше преустановено, след като тя бе изпълнена с хора, представляващи цялото разнообразие на обществото – граждани от различни възрасти, социални статуси и с противоположни политически възгледи.
Габрово
В Габрово се стигна до разделение на протестното шествие, след като възникна спор между организаторите от ПП-ДБ и отделна гражданска инициатива.
Въпреки това, общо около 2000 души продължиха да протестират на централния площад, като напрежението не прерасна в сериозен конфликт.
Разград
В Разград също се събраха демонстранти пред сградата на общината срещу модела на управление в страната. Той е организиран от местната структурата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).
Протестиращите издигнаха и плакат с надпис "Никой не печели, ако не гласуваш".
Сред демонстрантите са общински съветници от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в Общинския съвет в Разград.
Търговище
Граждани на Търговище също изразиха недоволството си срещу правителството. Протестът в центъра на града продължи малко над час.
В общинската администрация заявка за протест не бе подадена предварително. Организацията се случи чрез социалните мрежи.
Събралите се на централния площад „Свобода“ скандираха „Оставка”, „Мафията вън” и „Всеки ден ще е така до победата“. Хора пяха националния химн, имаше и музикални импровизации с текст, препращащ към „падането на Пеевски“.
Враца
Протест срещу Пеевски и Борисов започна пред сградата на общината. Хората носят плакати с надписи „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“ и др.
Пазарджик
Демонстранти се събраха и в Пазарджик. Протестът бе организирано във Фейсбук от "Продължаваме Промяната - Демократична България".
Протестиращите издигнаха плакати с надписи "Оставка" и "Стига!".
Русе
Протест с искания за оставка на правителството има пред сградата на Съдебната палата в Русе. Уведомителното писмо за протеста е било подадено от представител на "Продължаваме Промяната - Демократична България".
Демонстрацията започна със скандирания "Оставка", както и "Оставка и затвор". Присъстващите надуха розови балони, които спукаха, докато пееха "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен".
Малко по-късно протестът е прераснал и в шествие.
Стара Загора
Граждани се събраха на мирен протест срещу правителството и с искане а оставката на кабинета „Желязков“ пред сградата на Областната управа в Стара Загора.
Мероприятието е организирано от общинската структура на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) , а уведомителното писмо за протеста е постъпило в местната администрация от Магдалена Овчарова, общински съветник от същата коалиция.
Кюстендил
На граждански протест в Кюстендил беше поискана оставката на правителството. Протестът се проведе в центъра на града. На място е имало засилено полицейско присъствие. Нямало е затворени улици.
Демонстрантите са организирали и мирно шествие до офисите на БСП, ГЕРБ и "Има такъв народ".
Кърджали
Демонстрации имаше и в Кърджали днес. С викове „Оставка“ протестът в града премина в шествие до областния щаб на „ДПС-Ново начало“. Демонстрантите тръгнаха от пространството пред сградата на Общината по тротоара на един от централните булеварди в града.
Шествието спря пред областния щаб на „ДПС – Ново начало“, където протестиращите скандират „Оставка“. Полицейското присъствие бе засилено.
Благоевград
Демонстрацията в Благоевград бе на площадното пространство пред зала „22 септември“ в областния център.
Протестът започна с кадри от събития, предхождащи първия протест в началото на месеца. На място е имало засилено полицейско присъствие.
Свищов
Протести имаше и в Свищов. Две са заявленията, подадени за протест в Свищовската община, потвърдиха от администрацията. Едното е от „Продължаваме Промяната - Демократична България”. Протестът, който те организират, е под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!“ и е на площад „Алеко“, пред сградата на Общината.
В протеста се включиха и граждани, организирали се чрез социалните мрежи.
Монтана
Антиправителствен протест имаше и в Монтана.
Протестиращите издигнаха лозунги „Тук сме за справедливост, не за политика“, „Оставка“, „Оставка, съд, затвор“, „Монтана иска оставка, Европа до кога ще мълчи“, „Искаме бъдеще в България“, „Власт без доверие е падение“ и скандираха „Оставка“.
По-късно гражданите са направили шествие от централния площад „Жеравица“ в града до Черния мост, където блокираха за кратко движението, а след това са се върнали обратно на площада.
Видин
Протести имаше и във Видин. Граждани се събраха на централния площад „Бдинци“ във Видин с искания за оставка на правителството. Протестът е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като към него са се присъединили от гражданско движение „Непримиримите".
Кърджали
Протестът срещу правителството, който се проведе в Кърджали тази вечер, започна пред сградата на общинска администрация и след изказвания на организаторите, премина в шествие, което се спря на две локации – пред областния щаб на „ДПС – Ново начало“ и този на ГЕРБ.
Искането за провеждането му бе от името на „Продължаваме промяната - Демократична България“ и бе депозирано от Радослав Милев от „Демократи за Силна България“.
След близо час на непрестанно скандиране, протестиращите преминаха в шествие, което е преминало пред партийните централи на ДПС и ГЕРБ.
Силистра
В Силистра се проведоха два протеста, които накрая се събраха в един.
Двата протеста, които започнаха в 18:00 часа в Силистра, се обединиха и се отправиха на шествие из централната част на града. С възгласи „Мафията вън“ протестиращите поискаха оставката на правителството. За около час частично беше затворена една от главните улици в града.
Първоначално протестът започна на две места – на централния площад „Свобода“ и пред сградата на Областната администрация. В Общината бяха подадени заявления и за двете събития.
Събитието е преминало при засилено полицейско присъствие, без нарушения на обществения ред.
Сливен
Демонстрации имаше и в Сливен. От 18:00 часа започна протестът, организиран от местната структура на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България".
Пред сградата на Общината е имало и видео екран, на който са се излъчвали сатирични видеоклипове с участието на Делян Пеевски.
Смолян
Протест с искане за оставка на правителството и плакати „Не на корупцията!“ и „Да се освободим от герберо-депесарската мафия в Родопите“ имаше тази вечер на пл. „България“ в Смолян. Митингът е заявен в Община Смолян от областния лидер на „Продължаваме промяната“ Михал Камбарев като граждански протест.
Сред участниците в демонстрацията има и представители на различни опозиционни политически формации.
Хасково
Антиправителствения митинг имаше и в Хасково тази вечер. Протестът е продължил почти два часаАктивисти на четири опозиционни партии - "Продължаваме промяната", "Демократична България", "Възраждане" и "Величие" са били сред множеството.
Митингът бе заявен в общината като "мирен граждански протест със социален характер". Вносител на уведомлението бе областният координатор на "Продължаваме промяната" Лозко Лозев.
Шумен
Граждани се събираха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството на протест, организиран в социалните мрежи.
Присъстващите скандират "Мафия", "Оставка", "Мафията вън", "Оставка и затвор", "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен", "Кой не скача е дебел". Протестиращите носят и национални флагове, както и плакати с надпис: "Корупция", "Оставка крадци", "Корупция Пеевски + Борисов = свиня + тиква", "Мутри вън".
Протестиращите по-късно тръгнаха на шествие от сградата на Община Шумен към площад „Кристал“, до сградата на областната администрация, като шестващите хора запълниха изцяло централния шуменски булевард „Славянски“.
Хага
Протести имаше и зад граница. В посолството в Хага са се събрали повече от 300 души.
Виена
Българи се събраха на протест и в центъра на австрийската столица Виена. С викове "Оставка" и плакати с различни лозунги те поискаха правителството да се оттегли.
Ню Йорк
Българи се събраха пред генералното консулство в Ню Йорк. Те заявиха, че настояват за оставка на правителството в България, защото не искат младите да напускат страната, а да имат бъдеще и възможности у дома.
Брюксел
Българи, живеещи в Брюксел също се събраха на протест с искане за оставка на управлението. Демонстрацията се проде пред сградата на Европейския парламент.
