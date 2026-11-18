Стартирана през април 2023 г. от тогавашния служебен кабинет на Гълъб Донев, икономическа зона „Доброславци“ е един от най-амбициозните индустриални проекти на държавата през последните години.

Разположен на 290 хектара върху терена на бившето военно летище край София, проектът премина през различни политически визии, за да се трансформира от планиран дом за автомобилната индустрия в бъдещ център за космически и отбранителни технологии, предаде БГНЕС.

В понеделник сутринта при приемането на Бюджет 2027 г. на заседанието на МС, премиерът Румен Радев заяви, че предстои „пробив с мащабни чуждестранни и стратегически инвестиции, които ще ускорят икономическия растеж и технологичното развитие на страната, отбелязвайки 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от началото на годината спрямо същия период на предходната година“.

Но зад гръмките обещания стои въпросът: има ли реални инвестиции, или става дума само за договори и меморандуми на хартия? БГНЕС проследи историята на проекта „Икономическа зона „Доброславци“, замислена като най-големия индустриален проект.

Когато проектът стартира през 2023 г. с основен двигател тогавашният министър на икономиката Никола Стоянов, първоначалната концепция беше зоната да бъде секторно специализирана – първата по рода си в България с фокус изцяло върху една от най-бързо развиващите се индустрии у нас: автомобилното производство.

С времето и смяната на правителствата обаче, профилът на зоната се промени. През 2026 г. фокусът официално се измести към космическите технологии и отбраната. През май 2026 г. ръководни кадри, сред които Красимир Якимов (зам.-министър на иновациите/икономиката) и Александър Пулев, обявиха, че зоната излиза от застой и ще се развива чрез публично-частно партньорство.

Държавата е основният финансов гръб на проекта. През лятото на 2024 г. Министерският съвет отпусна целеви средства, с които бе направена сериозна капиталова инжекция в размер на над 10.8 милиона евро (тогавашни около 21.2 млн. лева), които бяха заложени в Закона за държавния бюджет за 2024 г. и бяха преведени към дружеството-майка – „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ), за увеличаване на капитала на дъщерното дружество, опериращо в Доброславци.

Въпреки гръмките обещания, основните усилия на правителствата до момента са концентрирани върху документалната и довеждащата инфраструктура. От януари 2025 г. в сила влезе договор с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) за изработване на идеен проект за довеждаща жп връзка до зоната. Стойността на този първоначален договор е малко над 152 хил. лева.

Към момента дружеството предлага открити складови площи с твърда настилка от 160 000 кв. м. и сграден фонд с възможност за отдаване под наем от 10 000 кв. м. Теренът дава възможност за изграждане на до две ключови големи предприятия с площ между 500 и 600 хиляди квадратни метра.

Реалното мащабно строителство на вътрешна модерна инфраструктура обаче тепърва трябва да се реализира чрез обявения модел за публично-частно партньорство.

Единствените довеждащи пътища до зоната са от Околовръстен път през детелината за с. Мрамор и оттам за Доброславци, или през Околовръстния път – Нови Искър – Доброславци. С изключение на Околовръстния път, второкласните довеждащи пътища до входа на зоната /входа на бившето летище/ са в окаяно състояние и не са ремонтирани от години. Местните кметове имат бюджет да запълнят дупките, отворили се след всяка зима, но като цяло инфраструктурата е в плачевно състояние. Няма и никакви индикации за каквато и да е инвестиция в нея.

Без нито лев преки инвестиции, проектът за зоната, обаче, си има управляващо дружество - държавното „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД (ЕИК 207554310), което е 100% дъщерно дружество на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Към края на 2026 г., според данните от Търговския регистър, капиталът на дружеството е конвертиран в евро и възлиза на 22 072 678 евро.

Към есента на 2026 г. най-голямата новина около зоната е привличането на българската космическа компания EnduroSat („Старбейс Юръп“ ЕООД). Планираната инвестиция е внушителна – 100 милиона евро за изграждане на национален космическо-информационен център за сателитни наблюдения. На 6 август 2026 г. правителството одобри и подписа меморандум с компанията.

Малко преди това теренът бе посетен от най-високо държавно ниво в лицето на Румен Радев, който даде своята подкрепа за проекта. В края на октомври 2026 г. Министерският съвет официално подкрепи 100-милионния проект на компанията. Въпреки мащабите си, към септември 2026 г. независими проверки в публичните регистри показват, че подписаният през август меморандум е правно необвързващ, тоест е лист хартия с добри намерения, но нищо на практика.

Този документ не създава директни задължения за извършване на инвестицията или разпореждане с активи. По план космическият център трябваше да бъде готов до декември 2026 г., но липсата на последващ обвързващ договор за мащабно строителство, както и липсата на конкретни параметри за сградите и оборудването загатнаха още тогава, че срокът е напълно нереалистичен за строителство на каквото и да е.

На база на публикувания на 6 ноември 2026 г. проектобюджет за 2027 г. и последвалите обсъждания през последните дни, към момента няма публични данни за изрично поименно заложени нови целеви инвестиции или директни капиталови трансфери от държавния бюджет специално за Икономическа зона „Доброславци“ за 2027 г.

Не е ясно и какво се случва с 22-те милиона евро наличен капитал в дружеството НКИЗ специално за зоната в Доброславци. Засега е ясно, че реалните мегаинвестиции от частния сектор все още се намират във фазата на предварителни съгласия и меморандуми, и физическата реализация е под въпрос.

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