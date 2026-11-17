Руски военен транспортен самолет „Антонов Ан-12“ се разби късно във вторник в сибирската Кемеровска област, съобщиха руските медии. При катасреофата загинаха всички 17 души на борда, предава Ройтерс.

Местният губернатор Иля Середюк информира за самолетна катастрофа край село Ягуново в официалния си канал в платформата за съобщения MAX, но не уточни какъв е разбилият се самолет, допълва британската агенция.

Възможна причина за инцидента е теч на авиационно гориво, информира руски новинарски канал, цитиран от "Moscow Times". Според данните самолетът вероятно се е разбил при опит за аварийно кацане по време на полет от Новосибирск за Канск.

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