Новата ни анкета: Как да намалим пътните инциденти?

От днес стартира новата анкета на OFFNews. Питаме Ви "Каква мярка за намаляване на пътните инциденти смятате за най-ефективна?"
Избрали сме пет въможни отговора. Те са:
1-Подобряване на подготовката на бъдещите и новите водачи на автомобили
2-Обезопасяване на рисковите пътни участъци и ранно предупреждение за опасности на пътя
3 - По-ефективен контрол и санкции на пътя
4 -Строг контрол върху техническата изправност на автомобилите
5 - Стимулиране на собственици, придобили автомобили с повече системи за безопасност при шофиране и защита на пътуващите
Очакваме вашите отговори до 17 ноември.
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13.11 2026 в 18:34
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