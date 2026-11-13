Новата ни анкета: Как да намалим пътните инциденти?

OFFNews 13 ноември 2026 в 18:11 496 1
път в ремонт
Път в ремонт.

От днес стартира новата анкета на OFFNews. Питаме Ви "Каква мярка за намаляване на пътните инциденти смятате за най-ефективна?"

Избрали сме пет въможни отговора. Те са:

1-Подобряване на подготовката на бъдещите и новите водачи на автомобили

2-Обезопасяване на рисковите пътни участъци и ранно предупреждение за опасности на пътя

3 - По-ефективен контрол и санкции на пътя

4 -Строг контрол върху техническата изправност на автомобилите

5 - Стимулиране на собственици, придобили автомобили с повече системи за безопасност при шофиране и защита на пътуващите

Очакваме вашите отговори до 17 ноември.

Анкета

Каква мярка за намаляване на пътните инциденти смятате за най-ефективна?

Подобряване на подготовката на бъдещите и новите водачи на автомобили
Обезопасяване на рисковите пътни участъци и ранно предупреждение за опасности на пътя
По-ефективен контрол и санкции на пътя
Строг контрол върху техническата изправност на автомобилите
Стимулиране на собственици, придобили автомобили с повече системи за безопасност при шофиране и защита на пътуващите
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