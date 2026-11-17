Във фокуса на днешните дискусии на Съвет „Външни работи“ бяха отношенията на ЕС и Китай в областта на отбраната и сигурността, подкрепата за Украйна и състоянието на трансатлантическото сътрудничество, съобщава пресцентърът на Министерството на отбраната.

Съвет „Външни работи“ с участието на министрите на отбраната от държавите-членки на ЕС заседава днес в Брюксел. България е представена от зам.-министъра на отбраната Любомир Монов.

Участниците във форума декларираха желанието за запазването на водещата роля на НАТО в областта на възпирането и колективната отбрана, както и поемането на справедлив дял от отговорностите за сигурността на Европа от страна на европейските съюзници. Монов каза, че засилването на капацитета на Европа да се отбранява следва да се възприема като съществен принос към по-засилено и балансирано трансатлантическо партньорство.

Той представи плановете на България за постепенно увеличаване на разходите за отбрана през следващите няколко години, включително същественото нарастване на дела на капиталовите инвестиции.

В дебата за отношенията на ЕС и Китай беше отбелязано, че поддържането и развитието на диалога между ЕС и Китай с цел адресиране на глобалните предизвикателства за сигурността и спазването на международното право са от съществена важност. Монов отбеляза, че страната ни подкрепя последователен, координиран и прагматичен подход към Китай в областта на отбраната и сигурността на основата на защитата на европейските интереси, зачитането на международното право и засилването на отбранителната готовност на ЕС, допълва пресцентърът на Министерството на отбраната.

Междувременно днес нов кораб потъна в Черно море, недалеч от нос Калиакра. Това е газовозът GAS HUSKY, корабът е бил ударен с четири дрона. "За пореден път получаваме информация от румънските власти за инциденти в близост до нашето крайбрежие, докато официалната комуникация от българска страна остава недостатъчна", отбелязва по случая Алекс Димов от OFFNews.

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