Нови обвинения повдигнаха на трима от осемте непълнолетни, които бяха задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, съобщи БНТ.

Всички задържани са с общо обвинение за убийство, извършено в съучастие. Днес трима от тях направиха пореден опит да напуснат ареста. Те обжалваха наложените им най-тежки мерки за неотклонение пред Апелативния съд в Пловдив, предаде още обществената телевизия.

БНТ отбелязва, че заседанието днес се е провело при закрити врата. Георги Кузов бе убит на 4 август край Младежкия хълм в Пловдив. Преди да издъхне е бил нечовешки малтретиран, обиждан и оплют.

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