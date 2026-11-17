Молдовският президент Мая Санду съобщи, че руски дрон е прелетял над столицата Кишинев, предаде Ройтерс.

„Молдова отстоява мира. Ще продължим да настояваме за санкции срещу Москва, да подкрепяме Украйна и да изграждаме отбраната си с нашите партньори.“, написа в "Х" Санду.

Проевропейското правителство на Молдова осъжда войната на Русия в Украйна и се оплаква от нарушения на въздушното си пространство от дронове, които определя като руски, особено в близост до границата с Украйна. Дронове обаче рядко са се приближавали до столицата, уточнява агенцията.

Санду се надява Молдова да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г. „Войната на Русия заплашва цяла Европа“, подчерта още молдовският президент.

Министерството на отбраната на Молдова съобщи, че днес е регистрирало две нарушения на въздушното си пространство от дронове, идентифицирани като руски. Страната затвори въздушното си пространство, допълни още агенцията.

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