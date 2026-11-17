Дигитално ядро ще обединява информация от тол системата, МВР и други държавни институции. Амбицията е проверките да станат по-ефективни, а данните, с които институциите разполагат, да се използват по-целенасочено в подкрепа на пътната безопасност.

Борбата с нарушенията по пътищата постепенно навлиза в нов етап - този на дигиталния контрол. Вместо проверките да разчитат предимно на случайния подбор, наличието на полицейски екип или традиционните механизми за установяване на нарушения, държавата планира да използва по-ефективно информацията от различни институции. Целта е контролните органи да разполагат с повече данни при определянето на превозните средства, към които да насочат проверките си.

Идеята за създаване на Дигитално ядро, което да обединява и анализира данни в подкрепа на пътната безопасност, вече придобива практически измерения. По думите на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев работата по технологичната, законодателната и административната част на реформата напредва, а една от първите стъпки е разработването на инструмент за обмен и анализ на информация между институциите.

На практика това означава информацията, която се събира от различни институции, да бъде обединена и анализирана, така че да подпомага по-ефективно контрола на пътя. Сред тези данни са информацията за незаплатени пътни такси, претоварването на тежкотоварни автомобили и нарушенията, установени от МВР.

В началния етап основният акцент ще бъде върху транзитния трафик, който преминава през страната по основните пътни коридори. Системата ще обхваща различни категории превозни средства, като ще позволява по-целенасочен контрол там, където движението е най-интензивно и нарушенията могат да създадат сериозни рискове за безопасността.

При първите тестове на разработвания инструмент се използват данни за преминаването на превозните средства през тол рамките. Паралелно с това се определят подходящи места, на които екипите на МВР да извършват проверки. Така контролът ще може да се насочва по-прецизно - с предварителна информация за превозните средства, за които има данни за нарушения или други основания за проверка.

Според представените първоначални резултати тестовете показват увеличение с 65-70% на ефективността на контрола на пътя, с акцент върху транзитния трафик. Резултатите показват потенциала на новия подход за по-целенасочено използване на контролните ресурси. Предстои ефектът от прилагането му да бъде оценен и в по-дългосрочен план.

От реакция към превенция

По-съществената промяна е възможността наличната информация за нарушения и други рискови фактори да се използва при определянето на превозните средства, към които да бъде насочен контролът. За целта се разработват критерии, които да подпомагат анализа на данните и работата на контролните органи.

Това е важна стъпка, защото традиционният модел на пътна безопасност често се оказва недостатъчен: нарушение се установява, санкция се налага, но превантивният ефект остава трудно измерим. Когато информацията достига своевременно до компетентните институции, проверките могат да бъдат по-целенасочени, а реакцията при установен риск по-бърза.

Особено внимание заслужава и предстоящото тестване на автоматичното дистанционно отчитане на информация от тахографите на тежкотоварните автомобили. Тези устройства регистрират времето за управление и почивка на професионалните водачи, а спазването на установените периоди за почивка е важен фактор за безопасността.

По данни на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при 15% от извършваните проверки са констатирани нарушения, свързани с тахографите. Този показател насочва вниманието към необходимостта от ефективен контрол върху времето за управление и почивка на професионалните водачи.

Предстоящото тестване на дистанционното отчитане има за цел да подпомогне контролните органи при определянето на превозните средства, за които е необходима допълнителна проверка. Така информацията от тахографите би могла да се използва за по-целенасочен контрол на място, без дистанционното отчитане само по себе си да се представя като автоматично установяване и санкциониране на нарушения.

Реформата не се изчерпва с дигитализацията

Паралелно с технологичните разработки се подготвят и законодателни промени, необходими за реализирането на новия модел. Работната група, ангажирана с нормативната рамка, си е поставила срок до края на първото тримесечие на 2027 г. за подготовката на законовите текстове.

Сред обсъжданите теми е регламентирането на центровете за подготовка на водачи, включително полигоните за допълнително практическо обучение. Предстои да се изясни в кои закони ще бъдат уредени тези центрове, кой ще възлага изграждането им и как ще се даде възможност не само на държавата, но и на общините да създават подобни съоръжения.

Това е съществен въпрос, защото качеството на обучението е един от фундаментите на пътната безопасност. Технологичният контрол може да подпомага установяването на нарушения и ограничаването на рисковото поведение, но не може да замени добрата подготовка на водачите и усъвършенстването на уменията им чрез допълнително практическо обучение след придобиването на правоспособност.

Предстои да бъдат определени и техническите изисквания към полигоните, както и нормативната уредба на буферните паркинги. Последните са особено важни за организацията на тежкотоварния трафик, тъй като осигуряват възможност за регулиране на движението и за почивка на професионалните водачи.

В този смисъл реформата има няколко взаимно свързани измерения - дигитализация на контрола, промяна в нормативната уредба, подобряване на подготовката на водачите и по-добра организация на тежкотоварния трафик.

Големият тест ще бъде резултатът на пътя

Дигиталното ядро може да се окаже важна крачка към по-добра координация между институциите. Обединяването на информацията от тол системата и информационните системи на МВР и други ведомства създава предпоставки за по-целенасочени проверки, по-добро разпределение на ресурсите и по-ефективно установяване на нарушения.

Наред с технологичните възможности важно условие за успешното функциониране на системата е информацията да се обработва законосъобразно и сигурно. Защитата на данните и ясните критерии за автоматизирания анализ са съществени за доверието в новия модел и за обективното насочване на контролните дейности.

Защото модерният пътен контрол не означава просто повече камери, повече информация и повече санкции. Той предполага държавата да използва наличните технологии и данни така, че да разпознава рисковете, да реагира навреме и да създава условия за предотвратяване на тежки инциденти.

В крайна сметка успехът на реформата ще се измерва не само с по-ефективния контрол и броя на установените нарушения, а преди всичко с реалния ѝ принос за намаляване на тежките пътнотранспортни произшествия, загиналите и пострадалите.

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