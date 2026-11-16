Столичният кмет Васил Терзиев настоява държавата да осигури спешно допълнителни 24,5 млн. евро за обществения транспорт на София до края на 2026 г. и да приеме устойчив механизъм за финансирането му през 2027 г. Терзиев е изпратил писмо до премиера и министрите на финансите и на транспорта и съобщенията.

Исканата сума включва 7,7 млн. евро за компенсации за преференциални превозни документи, 11,8 млн. евро за охрана на метрото за периода май – декември 2026 г. и минимум 5 млн. евро допълнителна държавна субсидия за изпълнение на обществената транспортна услуга.

Според актуализираните разчети по икономическата рамка за 2026 г. прогнозният недостиг за изпълнение на транспортната задача до края на годината ще достигне приблизително 46 млн. евро. В тази сума вече е отчетена допълнителната държавна субсидия от 2,4 млн. евро, предоставена с постановление на Министерския съвет от 29 септември т.г., посочват от общината.

„Общината е готова да осигури своята част от необходимите средства, но не може сама да поеме целия недостиг, без това да постави под риск останалите важни за града дейности. Очакваме държавата да изпълни своите ангажименти“, заявява Терзиев, цитиран в съобщението.

Допълнителните 7,7 млн. евро за преференциални пътувания са необходими над вече предвидените и очаквани от държавата средства, за да се покрие пълният размер на компенсациите съгласно действащата нормативна уредба. За първите четири месеца на годината охраната на метрото е била финансирана от държавния бюджет с решение на служебното правителство, уточняват от общината.

Според Столичната община предвидената в проектобюджета за 2027 г. субсидия от 80,3 млн. евро за градския транспорт на София е недостатъчна. В проекта не е заложено отделно финансиране за охраната на метрото, чиито разходи продължават да се покриват от бюджета на транспортната система.

„Не можем всяка година да започваме отначало разговор за това кой ще плати охраната на метрото и как ще бъде финансиран градският транспорт. Необходим е ясен и устойчив механизъм, който да гарантира предвидимост за транспортните дружества и сигурност за пътниците“, посочва кметът.

От общината отчитат допълнителен финансов натиск заради увеличението на разходите за енергия и труд. По нейни данни спрямо края на 2025 г. цените на използваните в транспорта електроенергия, метан и дизел са нараснали с между 60 и 115 процента според вида им, което води до близо 7 млн. евро допълнителни разходи. Увеличението на минималната работна заплата с пет процента ще наложи актуализиране както на най-ниските, така и на останалите възнаграждения в транспортните дружества, се посочва в съобщението.

Столичната община съобщава и за неполучено държавно финансиране по Инвестиционната програма за общините. По нейни данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е изплатило около 12 млн. евро одобрени разходи и не е одобрило още около 20 млн. евро заявени разходи за вече изградени инфраструктурни проекти, сред които ремонтите на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Опълченска“.

От общо 156 готови проекта на София за над 100 млн. евро по програмата 88 споразумения все още очакват подписване, посочват от общината. Проектите включват обновяване на улична инфраструктура, изграждане на канализация и подобряване на градската среда в кварталите.

През миналата седмица от МРРБ обявиха, че грант от 282 млн. евро за облекчаване на финансовите плащания за нови метровлакове и електрически транспорт – автобуси и тролейбуси, ще бъде предоставен на Столичната община по силата на договор между кмета Васил Терзиев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

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