Ударите на Силите за отбрана по Кримския мост са нанесли щети, чието отстраняване ще изисква месеци на упорит труд. Това заяви в коментар за агенция УНИАН военният експерт и бивш офицер от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Иван Ступак.

„Руснаците построиха този мост в сравнително мирно време. Да, те вече бяха „завладели“ Крим и части от Донецка и Луганска област, но пълномащабна война нямаше. По онова време Украйна не разполагаше с възможности да нанася удари по баржи или специализирани понтонни съоръжения“, отбеляза той.

Според експерта, руснаците вече няма да се ползват от толкова благоприятни условия за ремонтни дейности. Ступак поясни, че една от арковите секции на Кримския мост е рухнала, което означава, че цялата конструкция ще трябва да бъде изработена наново.

„Това отнема време – поръчка на конструкцията, нейното производство и транспортиране. Украйна напълно възможно е да попречи на този процес. Освен това, метеорологичните условия може да се окажат неблагоприятни за Русия; наближава зимата, която носи бурно море. В резултат на това възстановяването на съоръжението преди март ще бъде невъзможно. Работата би могла да започне най-рано през март“, подчерта той.

Експертът посочи, че за Русия и Кремъл Кримският мост е служил като символ на завземането на Крим – проект, чрез който руснаците са вярвали, че въпросът е окончателно решен. Той припомни, че руският диктатор Владимир Путин лично откри моста през 2018 г. – събитие, целящо да демонстрира, че Русия здраво е овладяла Крим и че „Крим е с Русия завинаги“.

„Оказва се обаче, че половината Крим вече не е с Русия“, отбеляза иронично експертът.

Ступак посочи, че след първоначалните удари по Кримския мост логистиката на противника е „затруднена“, тъй като целостта на съоръжението е била нарушена в резултат на операции на СБУ – първо чрез взривяването на 20 тона експлозиви, а впоследствие и чрез „дестабилизиране“ на конструкцията с помощта на подводни дронове.

Той отбеляза, че руснаците постепенно са ограничили броя на превозните средства, на които е разрешено да преминават по моста, оставяйки си само един надежден сухопътен маршрут за доставки. Експертът подчерта, че е общоизвестно, че останалата част от моста също може да бъде подложена на атака от страна на Въоръжените сили на Украйна в близко бъдеще.

Кримският мост може да послужи като претекст за проваляне на преговорите.

Ступак отбеляза, че Украйна оказва съпротива срещу руската агресия, а саботажът на Кримския мост е една от стъпките в тези усилия. Според него руснаците биха могли да използват тази ситуация като претекст за проваляне на преговорите.

„В близко бъдеще може да чуем изявление – вероятно от Песков или някой от най-близкото обкръжение на Путин – в което се твърди, че Русия прекъсва преговорите, тъй като Украйна не демонстрира конструктивен подход.“ „Интересно е, чисто теоретично, каква би била реакцията на ръководството на САЩ – макар че е възможно Тръмп просто да „свие рамене“ и да заяви, че ние „проваляме всичко“, отбеляза експертът.

Той добави, че руснаците вероятно ще подготвят отговор – така наречените „ответни действия срещу киевския режим“ – което може да означава нови удари по украински мостове, Киевския язовир и друга инфраструктура, с цел нанасяне на значителни щети на Украйна.

Ступак посочи, че слабата ефективност на руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) се дължи отчасти на факта, че през последната година и половина Силите за отбрана на Украйна са ги „разредили“, което е довело до намаляване на броя на наличните системи.

„Огромен брой системи за ПВО бяха прехвърлени във Валдай [препратка към резиденцията на Путин – бел. ред.] и в Москва. Ако през лятото на 2026 г. там е имало 30 позиции за ПВО, то до есента броят им е нараснал на 50. В резултат на това всичко това спомогна за разчистване на пътя към Кримския мост, което позволи нанасянето на удар точно там, където е било необходимо. Струва си също да се отбележи, че Силите за отбрана на Украйна и преди са правили опити да нанесат удари по различни части на моста – както по самата конструкция, така и под нея – и е очевидно, че експерти по мостово строителство са дали насоки кои конкретни, уязвими участъци да бъдат атакувани“, отбеляза експертът. Той отбеляза също, че прецизният удар е бил заснет и излъчен в реално време.

„Водят се много спорове около това: използвана ли е системата Starlink, или не? А ако не – тогава какво е използвано?“ „С какво разполага Украйна, което би могло да се използва за нанасяне на прецизен удар по Кримския мост?“ – попита Ступак.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударът по Кримския мост е бил седмият етап от операция, провеждана в продължение на няколко седмици от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. По думите му, в тази критична фаза дроновете „Паляниця“ са се представили отлично, поразявайки пътната част на моста, докато ракетите „Нептун“, заедно с дроновете „Рута“ и FP-5, са били насочени към железопътната част.

Президентът отбеляза също, че използваните при атаката ракети „Фламинго“ са били управляеми, а връзката за управление е останала напълно функционална до последните секунди.

Дмитрий Песков, говорител на руския диктатор Владимир Путин, заяви, че Кримският мост ще бъде ремонтиран и в крайна сметка ще стане дори по-добър, отколкото е бил преди.

След нощната атака срещу Кримския мост руските власти обявиха пълно спиране на движението и по двете части на съоръжението. От руското Министерство на транспорта съобщиха, че специалисти в момента оценяват щетите.

Следете новините ни в :