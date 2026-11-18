За 8:30 тази сутрин българско време е предвидена първата тристранната среща между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин. Според Белия дом президентите на Съединените щати, Китай и Русия ще обсъждат контрола над ядрените оръжия и войната в Иран.
Тръмп нямало да повдига въпроса за Украйна.
Скандалът в Енвидия разкри, че Китай са се сдобили с хиляди модерни чипове за изкуствения интелект. Това накара Съединените щати спешно да въведат нови ограничения за износа им. Реакцията на Пекин беше гневна и повечето наблюдатели чакат развитие на този сблъсък, а не споразумения за контрол над ядрените оръжия.
„Американската страна непрекъснато разширява обхвата на понятието „национална сигурност“, злоупотребява с мерките за контрол върху износа и дори произволно се намесва в нормалното търговско и технологично сътрудничество на Китай с други държави. Те неоснователно потискат развитието на китайските високотехнологични индустрии. Това представлява типична форма на икономическа принуда. Подобни действия противоречат на постигнатия между двете държави консенсус и накърняват законните права и интереси на китайските предприятия”, заяви говорителят на МВнР на Китай Гуо Дзякун.
Малко след 6:30 ч. български време китайският президент Си Дзинпин и руският му колега Владимир Путин започнаха преговори в Шънджън, ден преди историческата тристранна среща с американския президент Доналд Тръмп.
В изказване пред участниците в АТИС Путин заяви, че очаква тристранната среща да бъде „изключително полезна“.
„В момент, когато военно-политическите рискове нарастват, това, от което отчаяно се нуждаем, е единство, а не разделение, диалог, а не ултиматуми“, подчерта руският президент.
Той заяви, че западните санкции, наложени на Русия след нахлуването в Украйна през 2022 г., са се провалили, тъй като „не са способни напълно да спрат растежа или да унищожат икономиките на конкурентите“.
По-рано Си Дзинпин призова за засилване на международното сътрудничество в областта на изкуствения интелект и свободната търговия.
Руски представители съобщиха, че двамата лидери ще обсъдят енергетиката и финансите, а след това в по-тесен формат ще разговарят за външнополитически въпроси, включително Украйна и Северна Корея.
Междувременно Тръмп продължи посещението си във Филипините, където се срещна с лидерите на Австралия, Япония и Индия в рамките на Четиристранния диалог за сигурност (Quad).
Американският президент заяви, че обмисля двустранни срещи с Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Шънджън. Държавният секретар Марко Рубио обаче не потвърди евентуалните разговори с Ким.
Визитата на Тръмп във Филипините за срещата на върха на АСЕАН беше съпроводена от протести на около 2000 души, съобщава Нова телевизия.Следете новините ни в :
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18.11 2026 в 16:15
видео: - https://t.me/news_kremlin/8360
Си не позволи на Путин да застане до него и Тръмп на групова снимка на срещата на върха на АТИС.
Руският президент Владимир Путин беше позициониран до съпругата на китайския президент Си Дзинпин по време на групова снимка на участниците в срещата на върха на АТИС. Самият китайски лидер позира до президента на САЩ Доналд Тръмп, според видео, публикувано от Кремъл. След като американският и руският лидер се ръкуваха, Си посочи Путин къде трябваше да заеме мястото за груповата снимка. Путин се озова между съпругата на китайския лидер и виетнамския президент То Лам. Междувременно Тръмп остана близо до Си.
По-рано китайският президент се въздържа да поздрави Путин на летище Шънджън, изпращайки Цай Ци..
https://ru.themoscowtimes.com/2026/11/18/si-ne-pozvolil-putinu-vstat-ryadom-s-soboy-i-trampom-na-obshchem-foto-sammi ta-a812396
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18.11 2026 в 08:52
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