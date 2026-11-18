За 8:30 тази сутрин българско време е предвидена първата тристранната среща между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин. Според Белия дом президентите на Съединените щати, Китай и Русия ще обсъждат контрола над ядрените оръжия и войната в Иран.

Тръмп нямало да повдига въпроса за Украйна.

Скандалът в Енвидия разкри, че Китай са се сдобили с хиляди модерни чипове за изкуствения интелект. Това накара Съединените щати спешно да въведат нови ограничения за износа им. Реакцията на Пекин беше гневна и повечето наблюдатели чакат развитие на този сблъсък, а не споразумения за контрол над ядрените оръжия.

„Американската страна непрекъснато разширява обхвата на понятието „национална сигурност“, злоупотребява с мерките за контрол върху износа и дори произволно се намесва в нормалното търговско и технологично сътрудничество на Китай с други държави. Те неоснователно потискат развитието на китайските високотехнологични индустрии. Това представлява типична форма на икономическа принуда. Подобни действия противоречат на постигнатия между двете държави консенсус и накърняват законните права и интереси на китайските предприятия”, заяви говорителят на МВнР на Китай Гуо Дзякун.

Малко след 6:30 ч. български време китайският президент Си Дзинпин и руският му колега Владимир Путин започнаха преговори в Шънджън, ден преди историческата тристранна среща с американския президент Доналд Тръмп.

В изказване пред участниците в АТИС Путин заяви, че очаква тристранната среща да бъде „изключително полезна“.

„В момент, когато военно-политическите рискове нарастват, това, от което отчаяно се нуждаем, е единство, а не разделение, диалог, а не ултиматуми“, подчерта руският президент.

Той заяви, че западните санкции, наложени на Русия след нахлуването в Украйна през 2022 г., са се провалили, тъй като „не са способни напълно да спрат растежа или да унищожат икономиките на конкурентите“.

По-рано Си Дзинпин призова за засилване на международното сътрудничество в областта на изкуствения интелект и свободната търговия.

Руски представители съобщиха, че двамата лидери ще обсъдят енергетиката и финансите, а след това в по-тесен формат ще разговарят за външнополитически въпроси, включително Украйна и Северна Корея.

Междувременно Тръмп продължи посещението си във Филипините, където се срещна с лидерите на Австралия, Япония и Индия в рамките на Четиристранния диалог за сигурност (Quad).

Американският президент заяви, че обмисля двустранни срещи с Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Шънджън. Държавният секретар Марко Рубио обаче не потвърди евентуалните разговори с Ким.

Визитата на Тръмп във Филипините за срещата на върха на АСЕАН беше съпроводена от протести на около 2000 души, съобщава Нова телевизия.

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