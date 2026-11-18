"Този бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) нищо не променя. Промените са малко".

Това каза в коментар за проектобюджета на здравния фонд каза д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК по БНТ.

"Тези допълнителни средства няма да могат да стигнат. Надявам се, но това ще бъде напрегнат бюджет", предупреди той. По думите му основният проблем не е само недостигът на средства, а липсата на дълго отлагани реформи в начина на финансиране на системата.

"Трябва някой да седне и да направи сметка – необходими ли са и трябва ли да бъдат 340 болници на 6 милиона население. Това е реформа", коментира той.

Според него сегашният модел насърчава свръххоспитализации и създава предпоставки за злоупотреби. Той отново настоя за промяна във финансирането на болничната и извънболничната помощ, както и за по-сериозен контрол върху разходването на публичния ресурс. Сред тревогите, очертани от представителя на НЗОК, е и недостигът на медицински кадри.

"Основният проблем на здравеопазването не са само парите. На първо място бих казал липсата на кадри", подчерта той.

По отношение на предложенията за по-високи възнаграждения за специализантите, Кокалов предупреди, че не бива да се задълбочават различията между отделните групи медицински специалисти и настоя за цялостен подход към доходите в сектора.

По темата за здравните вноски д-р Коколов смята, че разширяването на пакетите от дейности, новите терапии и лекарства увеличават натиска върху бюджета на касата.

"Няма да може да останем с тези 8%", заяви той по повод размера на здравноосигурителната вноска, като подчерта, че подобно решение е политически въпрос.

В същото време Кокалов отбеляза, че българските пациенти продължават да плащат значителна част от лечението си от собствения джоб, тъй като системата не разполага с достатъчно ресурс да покрива всички потребности.

За спешната помощ в бюджета са предвидени средства за нови линейки и хеликоптерни площадки. По думите на д-р Кокалов обаче, инфраструктурата сама по себе си не е достатъчна. "Тези хеликоптери и тези площадки трябва да се обслужват от персонал", напомни той.

Експертът отправи и предупреждение, че при евентуална голяма епидемия или пандемия финансовата устойчивост на системата може да бъде поставена под сериозно изпитание.

"Този бюджет нищо не променя. Промените са малко", каза д-р Кокалов.

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