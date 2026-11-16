Индексът на цените на храните в търговските вериги, изчислен от Асоциация „Активни потребители", показва поскъпване с 1,66% от ноември 2025 г. до октомври 2026 г. Индексът обхваща 73 вида храни и безалкохолни напитки в 72 търговски вериги. За същия период общата инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ) на НСИ, е около 5,7%.

Храните и безалкохолните напитки дават около 8% от инфлацията, а заедно с алкохола и тютюна - около 15%. Повече от половината от поскъпването (54%) идва от транспорта, следван от жилището, водата, електроенергията и горивата (16%) и ресторантите и хотелите (12%).

Поскъпването на рафта е съсредоточено в малко стоки. 12-те вида пресни плодове и зеленчуци са поскъпнали средно с 8,1%, а останалите 61 вида храни и безалкохолни напитки - с 0,4%. Най-много са поскъпнали бялото зеле (+33,2%), доматите (+26,5%) и морковите (+25,6%), а най-много са поевтинели лимоните (-14,5%) и кравето масло (-13,4%).

В месеца на въвеждане на еврото, януари 2026 г., цените на храните във веригите растат с 1,85%, но до март около три четвърти от скока е върнат. От 44-те сравнени вериги 37 са поскъпнали, а 7 са поевтинели; типичната верига е с 2,1% по-скъпа. Големите вериги са между -4,4% и +4,0%, сочи анализът на "Активни потребители".

„Данните показват, че храните не са основната причина за инфлацията тази година. Но тези данни съществуват само защото веригите са длъжни да показват цените си. От 9 август прагът за това задължение е пет пъти по-висок и много търговци спряха да подават цени. Прозрачността трябва да стане постоянна", коментира Богомил Николов, изпълнителен директор на БНААП.

От 9 август 2026 г. задължението за ежедневно публикуване на цените важи само за търговците с оборот над 25 млн. евро. Броят на веригите, които подават цени, пада от около 211 на ден през август на 66 в началото на ноември. Асоциацията предлага задължението да стане постоянно, прагът да се върне на около 5 млн. евро оборот с облекчен режим за малките търговци, КЗП да публикува месечен индекс на цените по вериги, архивът на цените да е публичен и актуален като отворени данни.

Потребителите могат да следят цената на продуктите, които купуват често, в безплатната платформа на асоциацията https://nasmetka.eu/ и да получат имейл, когато продуктът е с намалена цена.

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