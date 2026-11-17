Uptown Square, най-мащабният проект в портфолиото на BLD, получи две отличия и европейска номинация на European Property Awards 2026-2027. С номинацията си в категорията Mixed Use Development - Europe проектът продължава към международния финал на International Property Awards.

International Property Awards е международен конкурс за проекти в областта на недвижимите имоти, архитектурата и интериорния дизайн, който се провежда от 1993 г. Кандидатурите се оценяват по критерии за съответната категория от експерти с опит в проектирането, градоустройството, инвестициите и управлението на имоти. European Property Awards е европейското издание на конкурса.

Uptown Square получи Five Star в категорията Best Mixed Use Development - Bulgaria и Award Winner в категорията Residential High Rise Development - Bulgaria за високо жилищно строителство. Five Star е най-престижното отличие в съответната категория за страната и се присъжда само на един проект.

На церемонията в Лондон BLD беше представена от Невена Гаджева, маркетинг директор, и Нина Николова, мениджър продажби. Присъстваха и Кремена Николова от Atelier Serafimov и Дейвид Карейра от лондонското E8 Architecture. Двете бюра са разработили съвместно архитектурната концепция на комплекса. Atelier Serafimov е носител на наградата „Сграда на годината“ за няколко свои проекта.

„Когато планираме жилищен проект с магазини, услуги и обществени пространства, е важно да помислим как тези функции ще работят заедно в ежедневието. В Uptown Square организирахме комплекса около отворен градски площад, така че хората да могат да напазаруват, да заведат детето си на градина или да се срещнат с приятели на пешеходно разстояние от дома. Връзката със съседните улици е съществена за тази концепция. Тя позволява площадът да бъде част от ежедневните маршрути както на бъдещите жители, така и на хората от квартала. За нас това е смисълът на проекта със смесено предназначение - различните функции да улесняват ежедневието и да създават поводи хората да използват общото пространство“, казва Невена Гаджева, маркетинг директор на BLD.

Към момента строителството на комплекса изпреварва графика. Компанията очаква през ноември да бъде съставен Акт 14 за първите четири сгради. Вече се предлагат жилища от втория етап на проекта.

Отличията идват в годината, в която BLD отбелязва 20 години от основаването си. Компанията е част от AG Capital и има 16 завършени проекта и 1800 продадени апартамента и къщи. През 2022 г. жилищният ѝ проект Secret Gardens също получи отличие Five Star на European Property Awards. С Uptown Square компанията развива портфолиото си с проект, в който жилищата, услугите и публичното пространство са планирани заедно.

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