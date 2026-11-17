Силно засекретената мрежа, която Агенцията за национална сигурност на САЩ (АНС/NSA) използва за вътрешната си комуникация, е извън строя, съобщава Си Ен Ен, позовавайки се на шестима източници, запознати със случая.
Мрежата NSA Net дава възможност на служителите да обменят класифицирана информация помежду си. Според източниците на CNN към момента няма доказателства за кибератака.
Въведен поетапен график за явяване на персонала на работа, допълва американската медия.Следете новините ни в :
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17.11 2026 в 22:55
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17.11 2026 в 22:41
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17.11 2026 в 21:57
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