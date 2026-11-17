Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разследва осем картела, обяви зам.-председателят на регулатора Радомир Чолаков в интервю за сутрешния блок на bTV.

В момента се извършва и секторен анализ на фармацевтичния сектор. Комисията вече е предприела действия за регулиране на определени практики при доставката на лекарства, без да изчаква окончателното приключване на секторния анализ.

Като пример Чолаков посочи сътрудничеството с германската компания „Фьоникс Фарма“, която е сред големите доставчици на лекарства в Европа. Според него при проверката е било установено господстващо положение на компанията при определени лекарства и в определени сфери на доставката им.

„Попитахме внимателно: „Какво ще кажете да направим една регулация?“ Те разговаряха с ръководството си в Германия и на третия ден казаха: „Да, разбира се, съгласни сме“, каза той.

„Това, което се случи там, според мен е една малка революция, защото благодарение на сътрудничеството ни с немската компания „Фьоникс Фарма“, ние в момента наложихме принципа, че всеки, който има ексклузивно лекарство, доставчик на лекарство, има ексклузивно, което няма заместител, е в господстващо положение по дефиниция и подлежи на регулация", добави членът на регулатора.

Той обясни, че това ще ограничи възможността доставчик, който разполага с ексклузивно лекарство, да го предоставя само на аптеките от собствената си верига.

КЗК работи и по структурни промени във фармацевтичния сектор, сред които такива, засягащи достъпа до лекарства, паралелния износ и необходимостта от регулация на аптечните вериги.

По отношение на разследваните картели Чолаков заяви, че комисията вече е установила осем случая, по които работи. Част от проверките са свързани с обществени поръчки, включително за болнични храни, IT оборудване за службите и обучение на общински служители със средства от Европейския съюз.

До момента три от случаите са изпратени до Европейската комисия. Той уточни, че санкцията при картелите също може да достигне 10% от оборота.

„Универсалната санкция е 10% от оборота. Това е универсалната санкция. И при картелите, да“, посочи той.

На въпрос дали проблемът, довел до рекордната санкция към "Кауфланд", е в законодателството и дали то е позволявало натиск върху производители и доставчици, Чолаков посочи, че до тази година в Закона за защита на конкуренцията са липсвали някои разпоредби, които съществуват в западноевропейските законодателства.

„Истината е, че в нашия Закон за защита на конкуренцията до тази година бяха пропуснати някои разпоредби, които ги има в западните закони. Интересно е, че той, айде не да кажа осакатен, но малко по-пестеливо регулира някои въпроси, които по друг начин се регулират в Германия. И това дава възможност за обикаляне“, коментира той.

По думите му през миналата и тази година законът е бил променян, като част от съществуващите пропуски вече са отстранени.

„Искам да кажа и нещо за инвестиционния климат. Инвестиционният климат е лош, когато в ЕС не се спазват законите или не се прилагат правилно. Няма такъв вариант инвестиционният климат да се влоши, защото законите действат“, заяви Радомир Чолаков.

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