Парламентът разширява правомощията на Фискалния съвет

Народното събрание прие на първо гласуване изменения в Закона за Фискалния съвет и автоматични корективни механизми.

Законът беше приет със 113 гласа на "Прогресивна България", а 39 бяха против. Въздържаха се 23 депутати от ГЕРБ и ДПС.

Според предложените промени Съветът ще одобрява пролетната и есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите в срок до пет работни дни, ще извършва независими оценки на бюджетните прогнози и ще следи за спазването на европейските фискални правила.

Предвижда се правителството и министрите да бъдат задължени да представят писмени мотиви, когато не приемат становищата и оценките на Съвета, и да ги публикуват в двумесечен срок. Въвеждат се и по-строги изисквания към членовете му, включително минимум 10 години професионален опит и ограничения за заемане на длъжности в публичния сектор.

Съветът трябва да заседава поне веднъж месечно, да публикува становищата си в седемдневен срок и да представя годишен отчет пред Народното събрание.

Вчера парламентът одобри на първо четене и закон за промени в Закона за публичните финанси, внесени от Министерския съвет, свързани с въвеждане на нови правила за бюджетно планиране.

С приетите промени се запазват основните ограничения от Пакта за стабилност и растеж за дефицита и дълга и се въвежда проследяване на ръста на нетните разходи спрямо одобрения от Съвета на Европейския съюз план за нетните разходи за България.

Предлага се създаване на нова разпоредба, с която за първи път се въвежда правило националните финансирани инвестиции да се включат в бюджета след предварителна оценка и приоритизация.

Предвижда се в случаите, когато бюджетът не е приет навреме, държавата да може да рефинансира дълга си както главница, така и лихви, не само на вътрешния пазар, но и чрез емисии на международните пазари. Това е защита срещу ликвидния риск и възможност да се рефинансира дълга при най-добри условия, се посочва в мотивите.

Въвеждат се също два нови документа - Национален средносрочен фискално-структурен план и Годишен доклад за напредъка, които заменят конвергентната програма и Националната програма за реформи.

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